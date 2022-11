Henry Cavill, entuzjasta sprzętu PC, nie kupił GeForce RTX 4090, ponieważ chce zobaczyć co zaoferują karty Radeon RX 7000

Ostatnio o Henrym Cavillu mówi się przede wszystkim w kontekście głośnej rezygnacji z udziału w serialu Wiedźmin od platformy Netflix. Nie od dzisiaj jednak wiemy, że Cavill jest nie tylko popularnym aktorem, ale również entuzjastą sprzętu komputerowego oraz zapalonym graczem. Kilka dni temu portal DigitalTrends miał okazję przeprowadzić z aktorem wywiad, a jedną z ciekawszych odpowiedzi była ta dotycząca zakupu najnowszej karty graficznej. Okazuje się, że Henry wstrzymuje się na razie z wyborem modelu. Jaki jest powód?

Henry Cavill, mimo że jest entuzjastą sprzętu komputerowego, nie kupił topowej karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. Powód? Woli poczekać kilka miesięcy, by zobaczyć na co stać modele AMD Radeon RX 7000.

Kilka tygodni temu na rynku zadebiutowała karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4090, oferująca bardzo wysoką wydajność w rozdzielczości 4K, usprawnione rdzenie do obliczeń RT oraz obsługę techniki NVIDIA DLSS 3. Karta wydawałaby się idealnym wyborem dla kogoś tak wymagającego jak Henry Cavill. Okazuje się jednak, że popularny gracz PC wstrzymuje się z wyborem, a głównym powodem jest... AMD. Aktor woli poczekać by zobaczyć, jaka moc drzemie w najnowszej generacji kart Radeon RX 7000.

Henry woli najpierw dokładnie sprawdzić, jaką wydajność zaoferują karty jednego i drugiego obozu, a dopiero później wybierze to co najbardziej będzie mu odpowiadać. Nie zależnie od ostatecznego wyboru, wygląda na to że Cavill będzie chciał również sprawdzić ekstremalne OC swoich najnowszych podzespołów. W tym samym wywiadzie zdradził bowiem, że zaopatrzył się w zasilacz o mocy... 1600 W. Nie pozostaje nic innego jak wyczekiwać prezentacji AMD i później przekonać się w testach, które karty zaoferują lepszy stosunek ceny do możliwości.

