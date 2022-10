Henry Cavill - odtwórca netfliksowego Wiedźmina - zdradza, że w przyszłości zajmie się produkcją gier

Henry Cavill, aktor, którego znamy z ról takich jak Superman czy Wiedźmin Geralt, znany jest także ze swojego zamiłowania do gier. Niejednokrotnie wrzucał do sieci zdjęcia swojej gamingowej maszyny, a w ostatnim z wywiadów przyznał, że granie zabiera mu przynajmniej 4 godziny dziennie. Nie powinno więc przesadnie dziwić, że Cavill od dłuższego czasu marzy o stworzeniu własnej gry. Wygląda na to, że podchodzi do tej sprawy wyjątkowo poważnie.

W ostatnim z wywiadów (pełny materiał znajdziecie poniżej) Henry Cavill opowiedział nieco więcej o swojej pasji do gier wideo. Zdradził chociażby, że jego ulubionym tytułem (który przeszedł już sześć razy!) jest druga część serii Total War: Warhammer. Prawdziwie ciekawym oświadczeniem było jednak to, iż aktor od dłuższego czasu myśli o stworzeniu własnej gry. "Nadejdzie taki czas" - powiedział. "Jestem tym pomysłem bardzo podekscytowany, jest to dla mnie bardzo ważna rzecz do zrobienia". Dodał też, że w chciałby być możliwie zaangażowany we wszystkie kolejne etapy powstawania takiej produkcji.

Znając zainteresowania Cavilla można już teraz wyrokować, że gra, którą by przygotował byłaby utrzymana w konwencji fantasy. Póki co aktor ma jednak inne rzeczy na głowie. Choć zdjęcia do 3. sezonu netfliksowego Wiedźmina zostały już zakończone, to wiemy, że ów sezon nie będzie ostatnim. Cavill niedawno ogłosił także, że już niebawem powróci do roli Supermana. Wygląda więc na to, że sporo jeszcze wody upłynie w Pontarze, zanim otrzymamy grę od samego ekranowego Wiedźmina. Zdecydowanie szybciej przyjdzie nam zagrać w ogłoszone niedawno Wiedźmin Remake. Choć i tutaj musimy raczej uzbroić się w sporo cierpliwości.

