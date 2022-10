Wiedźmin Remake powstaje na silniku Unreal Engine 5. CD Projekt RED ogłasza szczegóły tajemniczego Projektu Cajoris

Kilka tygodni temu CD Projekt RED ogłosił długofalowy plan rozwoju marek Wiedźmin oraz Cyberpunk. Dowiedzieliśmy się wówczas, że oprócz nowej trylogii nad którą pracuje bezpośrednio CD Projekt RED, jednym z przedsięwzięć będzie tajemniczy Projekt Cajoris, który będzie przygotowywany przez zewnętrzne studio, mające jednak olbrzymią wiedzę na temat uniwersum. Dzisiaj przypada 15 rocznica premiery pierwszego Wiedźmina na PC i w tym dniu dowiedzieliśmy się czym jest Projekt Cajoris. Okazuje się, że jest to remake pierwszej gry z serii!

CD Projekt RED w oficjalnym komunikacie prasowym opublikował informację na temat Projektu Cajoris, czyli jeden z gier z uniwersum Wiedźmina. Okazuje się, że będzie to pełnoprawny remake przygotowywany przez inne polskie studio - Fool's Theory. Pomagali oni w pracach nad takimi tytułami jak Baldur's Gate 3, Divinity: Original Sin 2 DLC, Hellblade: Senua's Sacrifice czy Outriders. Teraz zespołowi z Białegostoku zaoferowano możliwość przygotowania gruntownego odświeżenia pierwszych przygód Geralta z Rivii, bazując od podstaw na silniku graficznym Unreal Engine 5. CD Projekt RED będzie również pomagał w pracach oraz je nadzorował.



Niezwykle klimatyczne pola i wieś Odmęty jeszcze raz odwiedzimy, tym razem w kompletnie przebudowanej grze, stworzonej na silniku Unreal Engine 5

CD Projekt RED nie podzielił się większą ilością szczegółów. Remake Wiedźmina obecnie jest na wczesnym etapie prac i minie jeszcze wiele miesięcy zanim twórcy opublikują konkretne informacje na temat tego, jak będzie wyglądał projekt. Nie ogłoszono nawet docelowych platform, ale spodziewamy się że odrestaurowany Wiedźmin trafi na PC oraz konsole obecnej generacji w postaci PlayStation 5 oraz Xbox Series.

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!



We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

