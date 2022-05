Wiedźmin 3: Dziki Gon w next-genowej odsłonie dostał przybliżony termin premiery. Na nowe wydanie jeszcze trochę poczekamy...

Next-genowa odsłona Wiedźmina 3: Dziki Gon została ujawniona jeszcze w 2020 roku - już wtedy wspominano m.in. o implementacji Ray Tracingu. Nowa wersja znakomitej gry przygotowywana jest przede wszystkim z myślą o konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series, choć również posiadacze gry na PC będą mogli cieszyć się z darmowej aktualizacji. Droga do premiery tego wydania jednak jest bardzo wyboista. Początkowo tytuł miał zadebiutować w ubiegłym roku, jednak jeszcze przed końcem 2021 studio CD Projekt RED ogłosiło zmienione plany, dotyczące next-genowych wydań zarówno Wiedźmina jak również Cyberpunka 2077. O ile tego drugiego udało się wydać, tak Geralt wciąż czeka na debiut na konsolach obecnej generacji. Dzisiaj mija siódma rocznica premiery gry i z tej okazji CD Projekt RED ujawnił przybliżoną datę debiutu next-genowego wydania.

CD Projekt RED potwierdził, iż odpicowana wersja Wiedźmina 3: Dziki Gon pojawi się w czwartym kwartale tego roku. Mowa zatem o okresie październik - grudzień, a więc będzie to blisko roczne opóźnienie względem pierwotnych planów. Należy jednak podkreślić, że są to obecne plany studia. Jak wiemy z doświadczenia, te lubią się zmieniać, więc jeśli po drodze znowu nastąpią jakieś problemy to jest szansa, że i tego terminu nie uda się dotrzymać.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?



We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.



See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh