Wiedźmin 3: Dziki Gon sprzedał się w ponad 40 milionach egzemplarzy, a Cyberpunk 2077 w ponad 18 milionach

Wczoraj informowaliśmy o kolejnym opóźnieniu next-genowego wydania gry Wiedźmin 3: Dziki Gon. CD Projekt RED dokończy prace nad nową wersją gry, czego skutkiem będzie kolejne opóźnienie tytułu na rynku. W ostatnich tygodniach ponownie zrobiło się także głośniej w temacie Cyberpunka 2077, jako że w tym wypadku otrzymaliśmy dedykowane wersje gry dla konsol PlayStation 5 oraz Xbox Series. Grupa CD Projekt z kolei potwierdziła w końcu wyniki finansowe przedsiębiorstwa za cały 2021 rok. Jednocześnie ujawniono wyniki sprzedażowe zarówno najnowszego Cyberpunka 2077 jak również całej serii Wiedźmin. Najbardziej bryluje tutaj Dziki Gon, którego wyniki możemy spokojnie określić jako znakomite. Grupa CD Projekt podzieliła się także informacjami na temat tego, nad czym obecnie pracuje zespół CD Projekt RED.

Grupa CD Projekt poinformowała o wynikach finansowych za 2021 rok, jednocześnie potwierdzając wyniki sprzedażowe Cyberpunka 2077 oraz Wiedźmina 3: Dziki Gon. Większość developerów z CD Projekt RED pracuje obecnie nad nowymi projektami - mowa głównie o nowym Wiedźminie.

Przychód grupy CD Projekt za 2021 rok wyniósł dokładnie 888 milionów złotych, natomiast skonsolidowany zysk netto sięgnął 209 milionów złotych. Wyniki są wyższe od oczekiwanych - firma w dużej mierze osiągnęła takie rezultaty z pomocą dobrej sprzedaży Cyberpunka 2077 oraz niesłabnącej popularności Wiedźmina 3: Dziki Gon. W komunikacie prasowym ponadto potwierdzono trwającą transformację wewnątrz studia CD Projekt RED (tzw. RED 2.0), dzięki której firma ma oferować lepszą komunikację wewnątrz poszczególnych grup zespołów wewnątrz studia oraz zmiany w samym podejściu do tworzenia gier. Testem dla developerów będzie z pewnością niedawno ogłoszona gra z serii Wiedźmin, która tworzona jest na silniku Unreal Engine 5, a nie dotychczasowym RED Engine.

Jak wyglądają natomiast wyniki finansowe poszczególnych gier? W przypadku Cyberpunka 2077 mowa o ponad 18 milionach sprzedanych egzemplarzy. Biorąc pod uwagę, że do końca 2020 roku sprzedano nieco ponad 13 milionów, w całym 2021 (i części 2022) roku odnotowano już zauważalne zahamowanie w sprzedaży kolejnych kopii. Świetnie natomiast radzi sobie Wiedźmin 3: Dziki Gon. Hit z 2015 roku sprzedał się w łącznej liczbie ponad 40 milionów egzemplarzy (przynajmniej 10 milionów kopii sprzedano w 2021 roku). Spodziewamy się, że nadchodząca next-genowa wersja jeszcze bardziej wyśrubuje ten wynik (jeśli gracze zdecydują się na zakup, zamiast bezpłatnej aktualizacji, co oczywiście będzie możliwe). Cała seria Wiedźmin sprzedała się w ponad 65 milionach egzemplarzy. Obecnie zdecydowana większość studia CD Projekt RED pracuje nad nowymi (również niezapowiedzianymi wciąż) projektami, w tym nad kolejną grą z serii Wiedźmin. Zdecydowanie uszczupliła się natomiast grupa developerów pracujących nad kolejnymi poprawkami do Cyberpunka 2077.

