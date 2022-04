Wiedźmin 3: Dziki Gon w next-genowej wersji został ponownie opóźniony. CD Projekt RED przejmuje projekt od Sabre

Next-genowa odsłona Wiedźmina 3: Dziki Gon została ujawniona jeszcze w 2020 roku - już wtedy wspominano m.in. o implementacji Ray Tracingu. Nowa wersja znakomitej gry przygotowywana jest przede wszystkim z myślą o konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series, choć również posiadacze gry na PC będą mogli cieszyć się z darmowej aktualizacji. Początkowo odświeżona wersja tytułu CD Projekt RED miała zadebiutować jeszcze w zeszłym roku - za next-genowego Wiedźmina odpowiadać miała ekipa Sabre Interactive, która przygotowała wcześniej wersję na konsolę Nintendo Switch. Od pewnego czasu jednak krążyły plotki o możliwym opóźnieniu debiutu Wiedźmina 3 dla konsol obecnej generacji. Dzisiaj CD Projekt RED oficjalnie potwierdził tę informację.

Na oficjalnym koncie Twitter studio CD Projekt RED opublikowało krótką notatkę z informacją o przełożeniu premiery next-genowego Wiedźmina 3: Dziki Gon. W notatce możemy przeczytać, że studio przejęło wszystkie dotychczasowe prace i wewnętrzna ekipa zajmie się dokończeniem prac. Jest to właściwie potwierdzenie wcześniejszych doniesień na temat zerwania współpracy pomiędzy CD Projekt RED oraz Sabre Interactive. Za nową wersję gry odpowiadał bowiem rosyjski oddział, a w obecnej sytuacji warszawskie studio nie chciało mieć w jakikolwiek sposób do czynienia z Rosją. Konieczność weryfikacji prac oraz ustalenia ile jeszcze pozostało do końca spowoduje, że odpicowana wersja Wiedźmina 3 nie trafi na rynek w drugim kwartale roku. Na szczegóły dotyczące premiery musimy jeszcze poczekać.

