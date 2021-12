Wiedźmin 3 po latach dorobił się nowego, oficjalnego zwiastuna. CD Projekt RED zachęca do ponownego zanurzenia się w grze

The Witcher 3 to jedna z tych gier, o której słyszały nawet te osoby, które z gamingiem są totalnie na bakier. Popularność trzeciej części Wiedźmina przyniosła deweloperom z CD Projekt RED niezaprzeczalną sławę oraz pieniądze. Nic więc dziwnego, że w niemal siedem lat po premierze tytułu, wciąż jest ona na językach wielu graczy. Dziś o Białym Wilku przypomina nam sam producent, udostępniając nowy, minutowy zwiastun. W materiale przewija się sformułowanie "Hungry for more Witcher stories?", który można na szybko przetłumaczyć jako "Głodny kolejnych wiedźmińskich historii?". Wygląda to trochę tak, jakby twórcy planowali zapowiedź nowej gry, czy przynajmniej DLC, ale jak wiemy raczej się na to nie zanosi.

CD Projekt RED udostępnia nowy zwiastun wiedźmińskich przygód przypominając, że gry w okresie okołoświątecznym są w promocji.

Nowy trailer ma raczej za zadanie przypomnienie graczom o wiedźmińskich grach oraz poinformowanie, że w najbliższych, świątecznych dniach są one dostępne w niższych cenach. Co prawda kolejne Wiedźminy były już niejednokrotnie rozdawane na różnych platformach za darmo, jednak zawsze istnieje szansa, ze ktoś nie zdołał z tych ofert skorzystać. I tak, Wiedźmin - Edycja Rozszerzona jest do zdobycia już za niecałe 5 zł na platformie GOG. Wiedźmin 2 - Zabójcy Królów - Edycja Rozszerzona za 6 zł, zaś Wiedźmin 3: Dziki Gon - Edycja GOTY za 30 zł.

Nie zapomniano przecenić także produkcji Wojna Krwi: Wiedźmińskie Opowieści (znanej też z platform mobilnych), która na GOGu jest teraz dostępna za 24 zł. Wszystkie promocje na gry w wiedźmińskim uniwersum (także na konsole), znajdziecie przechodząc pod ten link. Jeśli jesteście jednak zainteresowani nabyciem najnowszego "dzieła" warszawskiego studia, to obecne zimowe wyprzedaże na Steam i GOG pozwoli nam na kupno Cyberpunka 2077 w cenie 99 zł. A poniżej obiecany, nowy zwiastun wiedźmińskich gier od CD Projekt RED.

Hungry for more Witcher stories?



Check out The Witcher 3: Wild Hunt! On sale now on selected platforms: https://t.co/T2Rd9ccaJ4 pic.twitter.com/O7YSxscWtF — The Witcher (@witchergame) December 22, 2021

Źródło: Twitter