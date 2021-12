Serial Wiedźmin – fani Białego Wilka domagają się zwolnienia showrunnerki Lauren S. Hissrich. "Niszczy tradycje uniwersum"

Jesteśmy już po premierze drugiego sezonu netfliksowego Wiedźmina. Po nastrojach widzów widać wyraźnie, że nie do końca oczekiwano tego, co pokazano. Abstrahując od bardzo dobrych ujęć oraz jeszcze lepszej gry Henry'ego Cavilla, The Witcher wyraźnie utyka fabularnie. Do tego stopnia, że fani książkowego Wiedźmina żądają zwolnienia showrunnerki serialu Lauren Schmidt Hissrich. Petycja, która obiega od jakiegoś czasu sieć rozpoczyna się od następujących słów: "My, wielbiciele i fani uniwersum Wiedźmina, żądamy od kierownictwa serwisu Netflix odwołania Lauren Schmidt Hissrich ze stanowiska showrunnerki serialu".

Pełną treść petycji znajdziecie przechodząc pod ten link. Do momentu napisania tego newsa, podpisało ją zaledwie 2525 internautów, jednak samo powstanie takiej inicjatywy (a zwłaszcza jej treść) mówi sporo o jakości serialu. W rzeczonym wniosku, fani Białego Wilka motywują swoje rozżalenie następującymi słowami: "Lauren Schmidt traktuje uniwersum Wiedźmina oraz jego fanów kompletnie lekceważąco i bez szacunku. Całkowicie ignoruje opinię społeczności i zasady świata przedstawionego, zamieniając go w platformę do promowania swoich pomysłów. Absolutnie niszczy się na ich korzyść tradycje tego uniwersum i spluwa tym samym na ogromne grono miłośników Wiedźmina. Pozostawienie jej jako showrunnerki (zwłaszcza po pierwszym sezonie) oznaczałoby, że Netflix również pluje na wszystkich fanów uniwersum".

Zarzutów jest oczywiście o wiele więcej. Przede wszystkim wspomina się jednak o zbytnim odchodzeniu ze scenariuszem od oryginalnych przygód Rzeźnika z Blaviken, o których można przeczytać w książkach Andrzeja Sapkowskiego. W sieci, nawet poza rzeczoną petycją, można znaleźć także opinie, że serial Netfliksa rzeczywiście raczej luźno BAZUJE na uniwersum, niż wiernie ekranizuje oryginalne przygody Geralta z Rivii. Widzowie żalą się także na żenująco niską jakość materiału i dodają, że efekty specjalne to nie wszystko, a dużo bardziej liczy się dobrze przedstawiona historia i umiejętnie napisane dialogi. A co Wy sądzicie na temat nowego sezonu serialu Wiedźmin? Czy faktycznie aż tak rozczarowuje największych fanów Białego Wilka?

Źródło: Change