Wiedźmin: Rodowód krwi – Netflix szykuje kolejny serial w świecie wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Jest trailer

Drugi sezon netfliksowego serialu pt. Wiedźmin jest już dostępny na rzeczonej platformie VOD. Póki co zbiera on nieco lepsze oceny, niż miało to miejsce w przypadku sezonu pierwszego. Co jednak ciekawe, na końcu ostatniego odcinka nowego sezonu, tuż po napisach końcowych, pojawia się interesujące wideo. Jest to nic innego jak zwiastun kolejnego serialu, który będzie zrealizowany w wiedźmińskim uniwersum, a którego powstawanie potwierdzono oficjalnie kilka miesięcy temu. The Witcher: Blood Origin (Wiedźmin: Rodowód krwi), jak sugeruje sam tytuł nowego serialu, będzie prequelem w stosunku do serialu bazowego.

Wiedźmin: Rodowód krwi rozegra się na 1200 lat przed tym, co wydarzyło się w serialu „Wiedźmin” i przeniesie nas do świata elfów. Właśnie dostaliśmy pierwszy trailer prequela.

Wiedźmin: Sezon 2 dopiero co pojawił się na platformie VOD Netflix, a w sieci już rozprawia się o trzecim sezonie. Wiadomo już na pewno, że nie będzie on ostatnim sezonem telewizyjnych przygód Białego Wilka, jednak pozostałe informacje na temat S03 pozostają wciąż wielką zagadką. Możemy bazować zaledwie na plotkach. Jedna z nich, pochodząca z serwisu Redanian Intelligence donosi, że trzeci sezon będzie miał premierę w drugim kwartale 2033 roku. Tak naprawdę więcej niż o trzecim sezonie Wiedźmina można powiedzieć właśnie o serii The Witcher: Blood Origin, o której wieść niosła się już od kilku miesięcy.

Nowa produkcja opowie historię elitarnej wojowniczki imieniem Éile, a wszystko to będzie działo się w okresie niezwykle ważnych wydarzeń – tak zwanej Koniunkcji Sfer. To moment, w którym połączyły się światy elfów, ludzi i potworów. W roli głównej zobaczymy Jodie Turner-Smith, a w pracach nad produkcją ponownie weźmie udział Andrzej Sapkowski – podobnie jak w wypadku „Wiedźmina” będzie on konsultantem kreatywnym. A poniżej już pierwszy trailer prequela.

Źródło: Netflix