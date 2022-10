Henry Cavill oficjalnie opuszcza serial Wiedźmin. Jego ostatni występ zobaczymy w 3 sezonie produkcji Netfliksa

Serialowy Wiedźmin od Netfliksa jest jedną z najpopularniejszych produkcji. Dotychczas pojawiły się dwa sezony, a jakiś czas temu rozpoczęto proces postprodukcji 3 sezonu, który na platformie zadebiutuje latem przyszłego roku. Do serialu podchodzimy w różny sposób - niektórym podobają się umieszczone tak wątki, jednak spore grono fanów prozy Andrzeja Sapkowskiego jest bardzo rozczarowanych tym, w jakim kierunku zmierzają poszczególne wątki. Bez wątpienia jednak jedną z większych zalet serialu jest aktor grający Geralta - Henry Cavill. Niestety niedługo i ten plus może zniknąć, ponieważ gwiazdor potwierdził opuszczenie projektu po 3 sezonie.

Na stronie Netfliksa pojawiła się zaskakująca informacja o re-castingu Geralta z Rivii w popularnym serialu. Henry Cavill zostanie zastąpiony przez Liama Hemswortha, brata Chrisa Hemswortha, którego znamy głównie z roli Thora w Kinowym Uniwersum Marvela (MCU). Nie poznaliśmy powodów tej zmiany, aczkolwiek możemy się domyślać że przynajmniej jednym z powodów jest powrót Cavilla do roli Supermana w DCU. Napięty grafik związany z dwoma dużymi projektami mógł spowodować, że aktor postanowił zrezygnować z jednego z nich. Entuzjasta prozy Sapkowskiego oraz ekstremalnie wydajnych komputerów po raz ostatni wcieli się w Rzeźnika z Blaviken w 3 sezonie.

Tak jak wspomnieliśmy, oficjalne powody decyzji aktora nie zostały ujawnione. Nie bylibyśmy jednak zaskoczeni, jeśli coraz mocniej odbiegająca fabuła serialu od książkowych pierwowzorów była kolejnym powodem rezygnacji z projektu. Już wiele miesięcy temu w sieci pojawiały się informacje, jakoby Henry bardzo usilnie starał się, by postać Geralta była jak najwierniejsza książkom i to pomimo faktu, że scenarzyści mieli inne pomysły na niego. Z tego powodu już teraz część fanów Wiedźmina obawia się jak zły będzie 3 sezon pod względem scenariuszu.

It’s official: The Witcher is returning for Season 4, and Henry Cavill will be handing his swords to Liam Hemsworth as the new Geralt of Rivia after Season 3. Welcome to the Witcher family, @LiamHemsworth!



