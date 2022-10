AMD Radeon RX 7900 XT na pierwszym zdjęciu - karta graficzna RDNA 3 zachowa podobny wygląd co poprzednik

Już za kilka dni poznamy szczegóły dotyczące nowej generacji kart graficznych od AMD - Radeonów RX 7000, a także architektury RDNA 3, która napędza najnowsze modele GPU. Na kilka dni przed prezentacją firmy, w sieci pojawiły się zdjęcia prezentujące referencyjny projekt karty graficznej AMD Radeon RX 7000. Jeśli w międzyczasie nie zaszły istotne zmiany, to nadchodząca generacja kart od Czerwonych zaoferuje bardzo podobny wygląd co referencyjne warianty kart graficznych AMD Radeon RX 6000.

W sieci pojawiły się pierwsze zdjęcia prezentujące kartę graficzną AMD Radeon RX 7900 XT w referencyjnej wersji. Projekt jest bardzo podobny do modelu Radeon RX 6900 XT.

Według opublikowanych zdjęć, karta graficzna AMD Radeon RX 7900 XT (ze względu na obecność tylko dwóch 8-pinowych wtyczek, nie sądzimy by był to flagowy model Radeon RX 7900 XTX) zachowa podobny wygląd co chociażby odświeżony model Radeon RX 6950 XT, gdzie dominował czarny kolor obudowy. W górnej części nie brakuje dopisku Radeon, które będzie dodatkowo podświetlane. Sama karta graficzna jest nieco dłuższa w porównaniu do topowych modeli Radeon z generacji RDNA 2.

Sama konstrukcja wykorzystuje trzy wentylatory - są one nieco większe niż w poprzedniej generacji, a także sam ich wygląd nieznacznie się zmienił. Przez wentylatory oraz górną część obudowy widzimy także spory radiator otaczający całą płytkę PCB z układem NAVI 31. Do zasilania, jak już wspomnieliśmy, użyte zostały dwie 8-pinowe wtyczki. Mamy nadzieję, że podczas konferencji firmy poznamy konkretne szczegóły o wydajności oraz cenach kart.

Źródło: Twitter @9550pro, VideoCardz