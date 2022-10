AMD Radeon RX 7000 - pierwsze karty graficzne RDNA 3 mają zadebiutować w sklepach na początku grudnia

W przyszłym tygodniu firma AMD oficjalnie zaprezentuje nową generację kart graficznych z serii Radeon RX 7000. Wykorzystają one przebudowaną architekturę RDNA 3, a same chipy będą wyprodukowane z wykorzystaniem litografii TSMC N5, podobnie jak procesory Ryzen 7000. Pomimo faktu, że sama architektura zostanie przedstawiona 3 listopada, na debiut kart przyjedzie nam nieco dłużej poczekać. Informację w tym temacie przekazuje nam Greymon55.

Według dotychczasowych informacji, pierwsze dwie karty graficzne z rodziny AMD Radeon RX 7000 to będą modele Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX. Obie karty wykorzystają układ graficzny NAVI 31, przy czym Radeon RX 7900 XTX zaoferuje więcej jednostek obliczeniowych oraz 24 GB pamięci GDDR6 na 384-bitowej magistrali. Z kolei Radeon RX 7900 XT otrzyma m.in. 20 GB pamięci na 320-bitowej szynie. Portal VideoCardz podzielił się fragmentem zrzutu ekranu z materiałów reklamowych, gdzie widnieje napis XTX (związany z flagową kartą) oraz liczbę 24 oznaczającą pojemność VRAM w modelu Radeon RX 7900 XTX.

It should be sometime between December 1-5.