Karty graficzne AMD Radeon RX 7000 nie będą wyposażone w złącze 12VHPWR. Kolejne źródła donoszą o klasycznym systemie zasilania

Wczoraj opisywaliśmy na naszych łamach pierwszy zarejestrowany przypadek spalenia adaptera zasilania 16-pin do karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090. Cóż, było to do przewidzenia - wiele osób narzekało już na dziwne umiejscowienie złącza zasilania układu, jak również na sam przewód adaptera, który jest mało elastyczny i bardzo awaryjny. Na całe szczęście standard 12VHPWR nie będzie obecny we wszystkich nowych kartach z wyższej półki.

Jak informuje Kyle Bennet, AMD nie zamierza stosować 16-pinowego złącza zasilania w swoich nadchodzących kartach graficznych RDNA 3. Informacja ta potwierdzona jest ponoć przez wiele źródeł. W gruncie rzeczy nie powinna być ona wielkim zaskoczeniem - już wiele tygodni temu podobne wieści głosił serwis Angstronomics. Warto też przypomnieć w tym miejscu projekt PCB flagowej karty z nowej serii, który został udostępniony na łamach serwisu Igor'sLAB. Jak widać poniżej, ma on trzy klasyczne 8-pinowe złącza zasilania.

After the @NVIDIAGeForce melting drama, I have verified through multiple sources that @Radeon Navi 31 ref cards will NOT use the 12VHPWR power adapter, and I could not verify any AIBs using 12VHPWR on N31 either. Picture in case you don't know what a smoked 12VHPWR looks like. pic.twitter.com/hLWhjqSm4v