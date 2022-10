16-pinowe złącze zasilania do GeForce'a RTX 4090 stanęło w płomieniach i uszkodziło kartę graficzną. Co mogło być przyczyną?

Trzeba przyznać, że system zasilania kart GeForce RTX 4090 uchodzi za dosyć kontrowersyjny. Jak wiemy, układ otrzymał złącze 16-pin, które zostało umiejscowione w bardzo niefortunnym miejscu. Z uwagi na fakt, że adaptery 12VHPWR nie uchodzą za wyjątkowo wytrzymałe czy elastyczne, niektórzy muszą nawet całkowicie zdejmować boczną ściankę obudowy, by tylko karta mogła zostać poprawnie podłączona. Okazuje się jednak, że czasem nawet szczególna ostrożność może nie uchronić przed uszkodzeniem sprzętu...

To dotychczas pierwszy zarejestrowany przypadek spalonego adaptera 16-pin. Choć przyczyna pozostaje nieznana, gracze i entuzjaści muszą być uczuleni na niedoskonałości przewodów zasilających do kart GeForce RTX 4090.

Pewien użytkownik forum Reddit opublikował właśnie zdjęcia spalonego adaptera z 4x 8-pin na 16-pin oraz uszkodzonego złącza zasilania karty graficznej GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC. Chyba wszyscy znamy specyfikę wspomnianego adaptera, dlatego można podejrzewać, że powodem był zbyt ostry kąt gięcia przewodu. Jak jednak widzimy poniżej, w obudowie poszkodowanego jest całkiem sporo miejsca, a sama karta została ustawiona pionowo. Co prawda kabel nadal był nieco wygięty, jednak według autora wątku raczej nie na tyle, by spowodować mały pożar. Warto dodać, że komputer zasilany był przez zasilacz Corsair RM1000X, a do całego zdarzenia doszło podczas gry w Red Dead Redemption 2.

Dokładna przyczyna nie jest na ten moment znana, jednak wydaje się, że w tej sytuacji winny mógł być po prostu wadliwy adapter. Warto zwrócić uwagę, że to dotychczas pierwszy zarejestrowany przypadek spalonego adaptera 16-pin. Mamy więc nadzieję, że przypadek redditowicza był wyjątkowy. Tak czy siak, bez względu na skalę problemu gracze i entuzjaści muszą być uczuleni na niedoskonałości przewodów zasilających do kart GeForce RTX 4090. Sposoby postępowania z nimi wyjaśnione zostały na poniższej grafice. Liczymy, że problem całkowicie rozwiążą powstające dopiero adaptery kątowe.

Źródło: WCCFTech, Reddit, Cablemod, @Sebasti66855537