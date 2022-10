Firma Cablemod przygotowuje kątowy adapter 12VHPWR dla kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA GeForce RTX 4090 to potężna karta, która potrzebuje sporo miejsca w obudowie. Rzecz w tym, że nawet jeśli grafikę uda się jakość upchnąć w środku, to problem stanowić może niefortunnie umiejscowione złącze zasilania. Po zamontowaniu układu jest ono skierowane w stronę bocznego panelu obudowy, a to oznacza, że brak odpowiedniego prześwitu może prowadzić do uszkodzenia przewodu lub konieczności zdjęcia wspomnianego panelu... Na szczęście rozwiązanie tej kwestii jest już w drodze.

Spodziewamy się, że kątowy adapter 12VHPWR będzie cieszył się sporym zainteresowaniem wśród entuzjastów, którzy nie są pewni co do pojemności swojej obudowy.

Firma Cablemod zapowiedziała właśnie wyczekiwany kątowy adapter złącza 12VHPWR (16-pin). Dzięki konstrukcji z wieloma płytkami PCB i smukłemu profilowi omawiany adapter pomaga zwiększyć odstęp między kartą graficzną a boczną ścianką obudowy. Złącze wymaga tylko 23,2 mm przestrzeni do prawidłowego montażu i poprawnej pracy. Będzie ono dostępne w dwóch konfiguracjach, dzięki czemu będzie pasować do wszystkich układów GeForce RTX 4090 i najprawdopodobniej również modeli RTX 4080 (premiera 16 listopada).

Niestety, przewód nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży. Zapowiedziano jednak, że ​​przedsprzedaż wystartuje już 31 października. Na stronie producenta można zarejestrować się, aby otrzymywać stosowne powiadomienie. Niestety, nie znamy oficjalnej ceny produktu, jak również daty standardowej dostępności. Spodziewamy się, że kątowy adapter 12VHPWR będzie cieszył się sporym zainteresowaniem wśród entuzjastów, którzy nie są pewni co do pojemności swojej obudowy.

Źródło: Cablemod, VideoCardz