Test karty graficznej KFA2 GeForce RTX 4090 SG - Chłodzenie jak marzenie! Wystarczy wolne 10000 złotych i cztery sloty

NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition, którego recenzję mogliście przeczytać na naszym portalu w pierwszej kolejności, nieprzyzwoicie wysoko zawiesiła poprzeczkę konstrukcjom autorskim. Wyraźne przebicie tego poziomu może okazać się naprawdę trudnym zadaniem. Modele przygotowane przez partnerów NVIDII okazują się jednak znacznie większe pod względem gabarytów oraz dysponują dodatkowymi wentylatorami, więc teoretycznie powinny zapewnić jeszcze niższe temperatury niż Founders Edition. Jednym z pretendentów do uzyskania tytułu najlepszej karty graficznej obecnej generacji jest monstrualny KFA2 GeForce RTX 4090 SG, którego możliwości poznacie w dalszej części artykułu...

Autor: Sebastian Oktaba

Rodzina kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 bazuje na architekturze Ada Lovelace, która przeszła szereg usprawnień względem Ampere napędzającego serię GeForce RTX 3000. Przede wszystkim dołożono znacznie więcej pamięci Cache L2, przebudowano bloki GPC, wprowadzono jednostki Tensor 4. generacji oraz jednostki RT 3. generacji. Celem nadrzędnym producenta było zmaksymalizowanie wydajności śledzenia promieni i usprawnienie techniki DLSS. Właśnie tutaj dokonano najpoważniejszych modyfikacji, bowiem DLSS 3 będzie nie tylko upscalować obraz, ale również zwielokrotniać ilość klatek animacji niwelując jednocześnie bottleneck za strony procesora. DLSS 3 działa jednak wyłącznie na układach Ada Lovelace, ponieważ wymaga nowych jednostek obliczeniowych zintegrowanych w Tensorach 4. generacji. Zastosowano również 4 nm litografię TSMC pozwalającą upchnąć 2,5x więcej tranzystorów na zbliżonej powierzchni, a dodatkowo uzyskać wysokie taktowania. Względem poprzednika można oczekiwać około 60-70% wzrostu wydajności w rasteryzacji, nawet 100% w śledzeniu promieni oraz 100-400% w DLSS.

KFA2 GeForce RTX 4090 SG jest prawdziwym kolosem, mierzącym prawie 34 centymetry i zajmującym cztery sloty w obudowie komputera. Zobaczymy jakie będzie to miało przełożenie na kulturę pracy i wydajność.

Jeżeli tempo rozrastania się sprzętu komputerowego zostanie utrzymane, to niedługo karty graficzne będą wjeżdżały do redakcji na paletach... Miałem bowiem okazję testować wcześniejsze wcielenia bohatera niniejszej recenzji, które wydawały się wówczas naprawdę potężnymi urządzeniami, jednak przy recenzowanym modelu KFA2 GeForce RTX 3080 Ti / 3090 SG wyglądają niczym ubodzy krewni z dalekiej prowincji. KFA2 GeForce RTX 4090 SG jest natomiast napakowanym sterydami koksem ubranym w wystrzałowe fatałaszki, spokojnie mogącym występować jako reprezentant wyżej pozycjonowanej rodziny Hall of Fame. Gargantuiczne rozmiary chłodzenia przyćmiewają nawet niemałego Founders Edition, dlatego przed zakupem oprócz grubości portfela, koniecznie sprawdźcie także długość obudowy. Producent pozostał natomiast wierny klasycznej formie systemu chłodzenia, wykorzystującego trzy wentylatory osiowe z możliwością przypięcia dodatkowej jednostki (znajdującej w zestawie).

RTX 4090 RTX 3090 Ti RTX 3090 RX 6950 XT Architektura Ada Lovelance Ampere Ampere RDNA 2.0 Układ graficzny AD102 GA102 GA102 NAVI 21 Litografia 4 nm 8 nm 8 nm 7 nm Rozmiar rdzenia 608 mm² 628 mm² 628 mm² 520 mm² Tranzystory 76 mld 28 mld 28 mld 27 mld Jednostki SP 16384 10752 10496 5120 Jednostki TMU 512 336 328 320 Jednostki ROP 192 112 112 128 Jednostki RT 128 82 82 80 Jednostki Tensor 512 336 328 - Taktowanie bazowe 2235 MHz 1560 MHz 1395 MHz 1925 MHz Taktowanie boost 2520 MHz 1860 MHz 1650 MHz 2324 MHz Taktowanie pamięci 21200 MHz 21000 MHz 19500 MHz 18000 MHz Ilość pamięci 24 GB 24 GB 24 GB 16 GB Typ pamięci GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 384-bit 384-bit 256-bit Przepustowość 1020 GB/s 1000 GB/s 937 GB/s 576 GB/s Interfejs PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16 Współczynnik TGP 450 W 450 W 350 W 335 W Cena startowa 1499 USD 1999 USD 1499 USD 1099 USD

KFA2 GeForce RTX 4090 SG jest podstawowym modelem w ofercie producenta, który skonfigurowano niemal dokładnie według wytycznych NVIDII. Bazowe taktowanie wynosi oczywiście 2235 MHz, minimalny GPU Boost ustalono na poziomie 2580 MHz, natomiast NVIDIA gwarantuje 2520 MHz. Rzeczywista częstotliwość rdzenia KFA2 GeForce RTX 4090 SG uzyskana pod długotrwałym obciążeniem wynosiła jednak 2700 MHz, podczas gdy NVIDIA GeForce RTX 4090 Founders Edition osiągała przeważnie 2745 MHz. Obowiązkowe 24 GB GDDR6X na 384-bitowej magistrali działało ze standardowym taktowaniem 21000 MHz. Finalna wydajność obydwu modeli będzie zatem praktycznie identyczna. Znacznie większe możliwości zachodzą w przypadku systemu chłodzenia oraz poprawy szeroko rozumianej kultury pracy. Chociaż Founders Edition generalnie pozytywnie zaskoczył temperaturami i poziomem głośności, znacznie potężniejszy cooler KFA2 GeForce RTX 4090 SG powinien poprawić te wyniki.