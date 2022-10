NVIDIA skupi się na produkcji układu Hopper H100. To złe wieści dla entuzjastów polujących na GeForce'a RTX 4090

Może i GeForce RTX 4090 jest szalenie drogi i niezbyt nowoczesny pod niektórymi względami, ale mimo to układ cieszy się sporą popularnością wśród graczy i entuzjastów. W końcu to zdecydowanie najmocniejsza i najbardziej bezkompromisowa karta graficzna na rynku. Producent z pewnością nie narzeka więc na niskie przychody ze sprzedaży tej jednostki, jednak okazuje się, że i tak konieczne będzie skupienie się na innym układzie.

Wygląda na to, że w najbliższym czasie czekają nas niedobory GeForce'a RTX 4090. Jednostka może też wyraźnie podrożeć. Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie nie będzie tak źle, a sytuację na rynku uregulują debiutujące niebawem modele RTX 4080 czy układy AMD RDNA 3.

Jak donosi serwis MyDrivers, NVIDIA zamierza skoncentrować się na produkcji układu graficznego Hopper H100. Wszystko z powodu wzmożonego popytu na tę jednostkę. Zieloni mogą wysyłać karty H100 do Chin tylko do 1 września 2023 roku, co oznacza, że azjatyccy klienci mają już niecały rok na sfinalizowanie zamówień. Wysyłki mają być teraz realizowane w ciągu 2-3 miesięcy (poprzednio trwały 5-6 miesięcy). Warto w tym miejscu dodać, że ceny układów Hopper zdążyły już mocno wzrosnąć. Wariant H100 PCIe dostępny był do tej pory za 80 000 RMB / 11 000 dolarów, a teraz jest sprzedawany za ponad 240 000 RMB / 33 000 USD. Wersja SXM tego samego GPU kosztuje nawet jeszcze więcej, ale jest znacznie trudniej dostępna.

Co ciekawe, ponoć już w zeszłym miesiącu NVIDIA przyspieszyła produkcję swoich procesorów graficznych Hopper H100 i Ampere A100, jednak wygląda na to, że ciągle powstaje zbyt mało tych chipów. Jasne jest więc, że NVIDIA chce maksymalizować zyski kosztem GeForce'a RTX 4090, który zejdzie na dalszy plan. To może oznaczać niedobory tej karty graficznej. Co więcej, wyprodukowane już modele Ada Lovelace znajdujące się w sklepowych magazynach mogą osiągać horrendalne ceny. Gołym okiem widać, że już teraz coraz trudniej znaleźć flagowego GeForce'a w sklepach, a warto też dodać, że ceny niektórych RTX-ów 4090 dla chętnych z Azji i Pacyfiku zdążyły urosnąć nawet do 3000 dolarów. Mamy jednak nadzieję, że ostatecznie nie będzie tak źle, a sytuację na rynku uregulują debiutujące niebawem modele RTX 4080 czy układy AMD RDNA 3.

Źródło: WCCFTech, MyDrivers