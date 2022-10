AMD zaprasza na transmisję z prezentacji kart graficznych RDNA 3. Już za dwa tygodnie wszystko stanie się jasne

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 z oczywistych względów dla wielu była słodko-gorzkim wydarzeniem. Co więcej, nie da się zapomnieć licznych kontrowersji związanych z modelem GeForce RTX 4080 12 GB, który ostatecznie nie ujrzy światła dziennego. AMD ma więc szansę wykorzystać potknięcia największego konkurenta i zaoferować bardziej przystępne jednostki. Czy to się uda? Dowiemy się już za dwa tygodnie.

Z nowymi kartami graficznymi Radeon zapoznamy się podczas wydarzenia together we advance_gaming, w trakcie którego dyrektorzy AMD przedstawią szczegóły architektury RDNA 3 oraz różne informacje dotyczące nadchodzących układów (np. nazewnictwo czy ceny). Prezentacja odbędzie się 3 listopada i będzie można ją zobaczyć na kanale producenta na YouTubie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zakładamy, że będzie to tzw. papierowa premiera. Producent nie wspomina nic o faktycznej dostępności nowych Radeonów.

Gamers, creators, and enthusiasts...



Join us Nov. 3 at 4 p.m. ET for “together we advance_gaming”, a livestream premiere to unveil the next generation of AMD graphics.



Tune in to the AMD YouTube channel and sign up for an email reminder: https://t.co/07S5ZXOv5I pic.twitter.com/853Timt3BU