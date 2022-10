Karty graficzne AMD Radeon z rdzeniem Navi 31 mogą obsługiwać standard DisplayPort 2.1

Od dawna mówi się, że nadchodzące karty graficzne od AMD zaoferują nam wsparcie dla nowoczesnego interfejsu DisplayPort. Pojawiły się nawet wiarygodne przecieki, które wskazują na pełną obsługę złącza w wersji 2.0, jednak to jeszcze nie koniec wieści w tej sprawie. Teraz pojawiły się nowe informacje wskazujące na użycie przez producenta standardu DisplayPort 2.1. Rzecz tylko w tym, że póki co jeszcze nic o nim nie wiadomo...

Jak wiemy, nowy GeForce RTX 4090 zachowuje wsparcie dla nieco przestarzałego DisplayPort 1.4a, co oznacza, że posiadacze tej karty mogą zapomnieć np. o wyświetlaniu dwóch obrazów 4K @ 144 Hz. AMD ma więc szansę zyskać istotną przewagę nad NVIDIĄ w tym aspekcie. Z wielu źródeł napływają wieści, że karty graficzne Radeon oparte na rdzeniu Navi 31 zaoferują obsługę DisplayPort 2.1. Co ciekawe, na ten moment w zasadzie nic nie wiemy o tym standardzie, gdyż nie został jeszcze zapowiedziany przez organizację VESA. Spodziewamy się jednak, że pod jakimś względem zaoferuje więcej niż wariant 2.0.

Verification from multiple sources that @Radeon Navi 31 will support upcoming DisplayPort 2.1 specification. I am tremendously surprised that @NVIDIAGeForce 4090 only supports DP 1.4a. Props to @LinusTech for calling out the DP1.4/4090 shortcomings! https://t.co/eW84VicAZr pic.twitter.com/4fmOtcnlth