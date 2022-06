AMD Radeon RX 7000 - karty graficzne RDNA 3 zaoferują nowe funkcje związane z Ray Tracingiem oraz złącza DisplayPort 2.0

Za kilka miesięcy zadebiutuje nowa generacja kart graficznych AMD Radeon RX 7000, opartych na architekturze RDNA 3. Producent potwierdził już, że topowe układy będą korzystały z chipletowej budowy, podobnie jak w procesorach Ryzen. Nowa architektura RDNA 3 ma przynieść 50% wzrost wydajności na wat względem RDNA 2, natomiast struktura bloków CU zostanie przeprojektowana. Co jeszcze wiemy o nowych kartach graficznych od AMD?

Nowe karty graficzne AMD Radeon RX 7000 mają oferować zaawansowane funkcje związane z Ray Tracingiem oraz jako jedne z pierwszych być wyposażone w nowe złącza DisplayPort 2.0.

David Wang z firmy AMD ujawnił kilka dodatkowych ciekawostek na temat nadchodzących kart graficznych. Przede wszystkim nowe Radeony RX 7000 mają oferować znacznie szersze możliwości w dziedzinie technologii śledzenia promieni. Mają pojawić się zaawansowane metody renderowania z wykorzystaniem Ray Tracingu. AMD określa te metody jako hybrydowe, ponieważ mają one łączyć wysoką wydajność rasteryzacji z zauważalną poprawą jakości obrazu związaną z wykorzystaniem śledzenia promieni. Mamy otrzymać jeszcze lepszą jakość grafiki, ale bez zauważalnego spadku czystej wydajności. Ze względu na przeprojektowane bloki Compute Units, wszystko wskazuje na to, że Radeony RX 7000 otrzymają zupełnie nowe jednostki do akceleracji obliczeń związanych z RT, o zauważalnie wyższych możliwościach.

Ponadto nadchodzące układy RDNA 3 będą jednymi z pierwszymi, które wykorzystają nowe złącza wideo - DisplayPort 2.0. Wcześniejsze plotki już to sugerowały, jednak teraz AMD faktycznie potwierdziło, że nowe karty będą wyposażone w porty DisplayPort 2.0 o znacznie wyższej przepustowości. Miejmy nadzieję, że w kolejnych miesiącach w końcu zostaną zaprezentowane nowe monitory, które także skorzystają z DP 2.0.

