AMD potwierdza, że karty graficzne Radeon RX 7000 będą bardziej prądożerne niż poprzednicy. Powodem m.in. działania NVIDII

Za kilka miesięcy zadebiutuje nowa generacja kart graficznych NVIDII oraz AMD. W ostatnich miesiącach do sieci przedostało się sporo informacji na temat możliwej specyfikacji zarówno układów GeForce RTX 4000 jak również Radeon RX 7000. Wiemy już, że w przypadku NVIDII należy oczekiwać wyższego poboru energii w porównaniu do poprzedniej generacji (choć otrzymamy również dużo wyższą wydajność). Teraz AMD potwierdza, że podobny krok zostanie wykonany w kierunku Radeonów.

AMD potwierdziło, że nadchodzące karty graficzne Radeon RX 7000 będą cechowały się wyższym poborem energii w porównaniu do swoich bezpośrednich poprzedników z serii Radeon RX 6000.

W rozmowie z portalem Tom's Hardware, Sam Naffziger z firmy AMD, potwierdził ważną informację na temat nadchodzących Radeonów RX 7000. Pobór energii nowych kart graficznych zostanie podwyższony względem obecnej generacji. Jest to związane przede wszystkim z tym, że stale rosną wymagania użytkowników co do oferowanej mocy GPU, jednocześnie jednak zwalnia tempo wdrażania nowych technologii pozwalających na znaczącą redukcję zapotrzebowania na energię. Drugim powodem są... działania NVIDII.

Z wypowiedzi cytowanego pracownika firmy AMD można wywnioskować, że nadchodząca generacja Radeonów będzie odznaczała się lepszym stosunkiem perf/wat niż konkurencyjne układy NVIDII. Mimo wszystko skoro konkurencja znacząco zwiększa zapotrzebowanie na energię, to AMD wdroży podobny mechanizm. Co ciekawe AMD jest wręcz przekonane, że konkurencja będzie musiała bardziej wyżyłować układy, by osiągnąć porównywalną lub wyższą wydajność. W przypadku kart Radeon RX 7000 zwiększenie poboru energii będzie również widoczne, ale nie aż tak bardzo jak w przypadku NVIDII. No cóż, pozostaje nam czekać na premierę architektury NVIDIA Ada oraz AMD RDNA 3 i zobaczyć, jak faktycznie karty poradzą sobie z tematem zwiększonego zapotrzebowania na energię.

Źródło: Tom's Hardware