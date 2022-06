AMD Radeon RX 7000 - poznaliśmy wstępną datę premiery układów RDNA 3. Ostatni kwartał tego roku będzie niezwykle gorący

Nie od dziś wiadomo, że za kilka miesięcy doczekamy się premiery nowych kart graficznych NVIDII. Wiemy także, że w pocie czoła pracuje także AMD nad układami nowej generacji. Choć to modele Zielonych jako pierwsze powinny pojawić się na rynku, to jednak najnowsze przecieki mówią nam, że na odpowiedź Czerwonych nie trzeba będzie długo czekać. Leakster @greymon55 dotarł do informacji, jakoby debiut kart graficznych RDNA 3 miał odbyć się w czwartym kwartale roku.

Warto zauważyć, że termin debiutu układów AMD RDNA 3 następuje ledwie kilka tygodni po premierze procesorów AMD Ryzen 7000. Konkurencja nie pozwoli jednak Czerwonym na zebranie całej chwały.

Data nie jest jeszcze do końca ustalona, jednak jeśli wierzyć nowym informacjom, układy Radeon RX 7000 powinny oficjalnie pojawić się w okresie od końca października do połowy listopada. Nie ma jednak co liczyć na premierę całej serii kart jednego dnia. Na początku do sklepów powinien trafić czołowy model Radeon RX 7900 XT oparty na rdzeniu Navi 31, a dopiero później ma przyjść pora na niżej pozycjonowane układy w stylu Radeona RX 7800 XT czy RX 7700 XT.

3rd gen DNA — Greymon55 (@greymon55) June 14, 2022

Warto zauważyć, że wspomniany termin debiutu układów RDNA 3 następuje ledwie kilka tygodni po premierze procesorów AMD Ryzen 7000. Konkurencja nie pozwoli jednak Czerwonym na zebranie całej chwały, dlatego jeszcze w tym samym kwartale liczymy na pojawienie się 13. generacji chipów Core od Intela. Nie możemy zapomnieć też o premierze kart graficznych NVIDIA GeForce, która powinna mieć miejsce najwcześniej we wrześniu. Wydaje się jednak, że dużo w tej kwestii zależy od tego, ile w magazynach jest jeszcze modeli z rodziny GeForce RTX 3000...

Źródło: VideoCardz, @greymon55