AMD Radeon RX 7900 XT ma być pierwszą kartą graficzną zgodną z interfejsem PCIe 5.0. Pytanie, co z tego wynika?

W ostatnich dniach zrobiło się dosyć głośno o odświeżonych układach graficznych AMD Radeon RX 6X50 XT, jednak nie ma co liczyć, że zmienią one sytuację na rynku. O ile oczywiście producent nie zaskoczy nas jakąś ekstremalnie niską ceną układów, mogą one stanowić jedynie interesującą opcję dla osób, które od długiego czasu szukają dla siebie wydajnej grafiki. Entuzjaści i ci, którzy chcą poczuć znaczący przeskok wydajnościowy z pewnością poczekają jeszcze kilka miesięcy na premierę układów RDNA 3, o których mówi się już coraz głośniej. Tym razem o flagowym Radeonie RX 7900 XT wspominamy z powodu ciekawego odkrycia w najnowszych łatkach jądra systemu Linux, które zawierają sporo odniesień do nadchodzących jednostek AMD określonych jako GFX11.

Twitterowicz @Kepler_L2 dokładnie przejrzał dane zawarte we wspomnianych aktualizacjach i zauważył, że układ AMD Navi 31, który zapewne przyjmie nazwę Radeon RX 7900 XT zaoferuje wsparcie dla interfejsu PCIe 5.0. Byłaby to pierwsza mainstreamowa karta graficzna obsługująca ten standard. Nie byłoby to dziwne zważywszy, że nadchodzące procesory AMD Ryzen 7000 również mają być zgodne z tym interfejsem. AMD Radeon RX 7900 XT raczej nie będzie jedynym układem od Czerwonych przystosowanym do PCIe 5.0 - standard ten powinien być obsługiwany również przez co najmniej kilka niżej pozycjonowanych kart, jednak spodziewamy się, że to właśnie flagowy Navi 31 ujrzy światło dzienne jako pierwszy z serii.

Pozostaje jedynie pytanie, jakie korzyści będą z tego płynąć dla zwykłych konsumentów? Powyższa tabela obrazuje potencjalne możliwości poszczególnych wersji PCIe, jednak nie od dziś wiadomo, że do wykorzystania karty graficznej w warunkach domowych wystarczy nawet poczciwy standard PCIe 3.0. Co więcej, pojawiły się już doniesienia, jakoby flagowy układ NVIDIA GeForce RTX 4090 miał wspierać "jedynie" PCIe 4.0 (co i tak jest nieco zaskakujące, ponieważ profesjonalny układ NVIDIA H100 obsługuje już PCIe 5.0). Najwidoczniej AMD zależy na długim cyklu życia swoich produktów, za poza tym PCIe 5.0 może mieć też sporą moc marketingową... Trudno jednak wyciągać konstruktywne wnioski już na tym etapie przecieków - poczekajmy na bardziej konkretne doniesienia w tej sprawie.

Źródło: @Kepler_L2, VideoCardz