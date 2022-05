AMD Radeon RX 7000 - informacje o kartach graficznych RDNA 3 sugerują zmniejszoną liczbę jednostek w NAVI 31 oraz NAVI 32

Za kilka dni w sprzedaży pojawią się odświeżone karty graficzne AMD Radeon RX 6X50 XT, oparte na architekturze RDNA 2. Tymczasem od wielu tygodni do sieci przedostają się mniejsze lub większe plotki na temat nadchodzącej wielkimi krokami generacji RDNA 3, która ma przynieść bardzo duży wzrost wydajności względem dotychczasowych modeli. Dla wielu ciekawy będzie układ NAVI 33, który jako monolityczny rdzeń ma zaoferować wydajność na poziomie Radeona RX 6900 XT w rasteryzacji i lepsze osiągi w RT (a przynajmniej tak sugerują dotychczasowe informacje). Pod względem budowy ciekawsze jednak wydają się układy NAVI 31 oraz NAVI 32, które wykorzystają budowę typu MCM z dwiema matrycami obliczeniowymi. Do sieci przedostały się nowe doniesienia, które stoją w kontrze z dotychczasowymi plotkami na temat specyfikacji układów NAVI 31 oraz NAVI 32.

Użytkownik Twittera - @greymon55 - opublikował informację na temat specyfikacji chipów NAVI 31 oraz NAVI 32. Sugeruje, że oba układy będą miały więcej zablokowanych bloków Compute Units niż dotychczas sądziliśmy. Według ujawnionych informacji, karty graficzne AMD Radeon RX 7000 z rdzeniami NAVI 31 oraz NAVI 32 zaoferują odpowiednio 12288 oraz 8192 procesorów strumieniowych FP32. Tym samym topowy chip będzie miał aktywnych 48 bloków WGP z 60, o których dotychczas pisaliśmy. W przypadku NAVI 32 mowa o sprawnych 32 blokach WGP zamiast 40. Takie zmiany mogłyby poskutkować możliwością przygotowania odświeżonych wersji kart (lub kompletnie odmiennych wariantów bez konieczności rezygnacji ze sprzedaży podstawowych modeli), opartych na architekturze RDNA 3.

Navi 31 old → new spec

60 WGP, 15'360 FP32 → 48 WGP, 12'288 FP32

on 3 GHz = 73 TFlops



Navi 32 old → new spec

40 WGP, 10'240 FP32 → 32 WGP, 8'192 FP32



Navi 33 remains the same (16 WGP, 4096 FP32).



