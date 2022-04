AMD NAVI 31 - topowy układ RDNA 3 ma zadebiutować w tym roku i wprowadzić budowę 3D-Stacking, wzorem Instinct MI300

Pisaliśmy już wcześniej o możliwej budowie profesjonalnego akceleratora graficznego AMD Instinct MI300, który ma wykorzystać technologię 3D-Stacking do łączenia dwóch rodzajów bloków jeden na drugim. W tym wypadku producent planuje umieścić na dole matrycę I/O ze wszystkimi kontrolerami, natomiast na powierzchni znajdzie się płytka obliczeniowa, wykorzystująca architekturę CDNA 3. Dlaczego o tym wspominamy? Okazuje się bowiem, że według informacji pochodzących od Moore's Law is Dead, podobny pomysł na być wykorzystany w topowym, konsumenckim układzie NAVI 31, który oparty będzie na architekturze RDNA 3. Jako jedyny ma zadebiutować w tym roku, a jeśli informacje o budowie 3D się potwierdzą, będzie to z pewnością rewolucyjny układ na tle tego, co obecnie jest oferowane.

Według nieoficjalnych informacji, układ AMD NAVI 31 (architektura RDNA 3) wykorzysta budowę 3D-Stacking, na wzór tego, co przygotowywane jest dla akceleratora Instinct MI300. Będzie to także jedyny układ RDNA 3, jaki zadebiutuje w tym roku. NAVI 32 ma pojawić się w 1 połowie 2023 roku.

Co ciekawe, technologia 3D-Stacking ma być wykorzystana wyłącznie w układzie NAVI 31, z kolei NAVI 32 otrzyma budowę typu MCM, podobną do tego co producent już zaprezentował przy okazji akceleratorów z serii Instinct MI250. Nie wiemy jednak obecnie ile dokładnie bloków obliczeniowych znajdzie się w układzie NAVI 31, jednak możemy przypuszczać, że będzie to konfiguracja 1x MCD (blok I/O) i ułożone na nim dwie matryce obliczeniowe (GCD). Blok z kontrolerami oraz pamięcią Infinity Cache ma wykorzystywać 6 nm litografię TSMC, podczas gdy główne płytki obliczeniowe użyją 5 nm procesu. Producent dąży do tego, by pobór mocy karty graficznej z układem NAVI 31 nie przekraczał 450 W.

Nowa architektura RDNA 3 ma wykorzystać maksymalnie 512 MB pamięci Infinity Cache, natomiast magistrala pamięci pozostanie 256-bitowa. Nie zabraknie także obsługi PCIe 5.0. Co ciekawe, według Moore's Law is Dead, tylko NAVI 31 ma zaplanowany debiut w czwartym kwartale roku, co oznacza że do sprzedaży wejdą tylko topowe karty graficzne. Na układ NAVI 32 z budową MCM, który wykorzystany zostałby do serii Radeon RX 7800, będziemy musieli poczekać do pierwszej połowy 2023 roku. Architektura RDNA 3 ma być także ostatnią z pamięcią typu GDDR6, natomiast RDNA 4 ma już przejść na moduły GDDR7.

Źródło: Moore's Law is Dead, WCCFTech