AMD Instinct MI300 - Nowa generacja akceleratorów graficznych CDNA 3 ma wykorzystać budowę 3D oraz PCIe 5.0

W ostatnich tygodniach mnóstwo informacji na temat kart graficznych dotyczyło konsumenckich układów, takich jak NVIDIA Ada, AMD RDNA 3 czy Intel ARC Alchemist (Xe-HPG). Nie da się jednak ukryć, że dużo ciekawych rzeczy (dla niektórych z pewnością ciekawszych) dzieje się na profesjonalnym rynku. W ubiegłym roku AMD wprowadziło serię układów Instinct MI250, charakteryzującymi się wykorzystaniem budowy MCM z dwiema matrycami obliczeniowymi. W tym roku NVIDIA z kolei wprowadziła nową generację Hopper, wraz z akceleratorem NVIDIA H100, ukierunkowanym przede wszystkim na obliczenia związane ze sztuczną inteligencją. Także Intel finalizuje prace nad swoim profesjonalnym akceleratorem Ponte Vecchio. Teraz ciekawe informacje dochodzą do nas z obozu AMD, które już pracuje nad kolejną generacją układów Instinct. Według Moore's Law is Dead, zamiast szykować kolejny układ MCM, producent może pójść znacznie dalej w swoich ambicjach.

Według nieoficjalnych informacji, akcelerator graficzny AMD Instinct MI300 może wykorzystać budowę 3D, gdzie płytki I/O byłyby ułożone bezpośrednio pod matrycami obliczeniowymi. Nie powinno także zabraknąć pamięci HBM3 oraz obsługi magistrali PCIe 5.0.

Pomysł z przygotowaniem dwóch matryc obliczeniowych (budowa MCM) zostanie przez AMD wykorzystane w nadchodzącej generacji konsumenckich kart graficznych Radeon RX 7000 (RDNA 3). Tymczasem układy AMD Instinct MI300, oparte na architekturze CDNA 3, mogą już wykorzystać budowę 3D, w której różne bloki będą układane jedna na drugiej. Według informacji, jakimi podzielił się Moore's Law is Dead, pełny akcelerator Instinct MI300 ma oferować cztery matryce z kontrolerami I/O oraz pamięci HBM3. Bloki te mogą oferować także (choć obecnie nie jest to w żaden sposób potwierdzone) osobną pamięć cache. Na powierzchni matryc I/O AMD zamierza zastosować po dwie matryce obliczeniowe, oparte na architekturze CDNA 3. Do połączeniu obu typów matryc ma zostać wykorzystana technologia trójwymiarowego pakowania (3D Stacking).

Taka nowatorska metoda tworzenia stosów powoduje także, że układy z serii Instinct MI300 mogłyby być oferowane w różnych wariantach, różniących się liczbą matryc I/O oraz płytek obliczeniowych (Compute Tile). Ponadto same matryce Compute mogą mieć różną strukturę, w zależności od tego, do jakiego typu obliczeń miałyby być wykorzystane. Maksymalna konfiguracja bloków byłaby połączona z ośmioma stosami pamięci HBM3. Każde dwa stosy będą wówczas komunikować się z jednym blokiem I/O z pomocą 12-warstwowych, metalowych połączeń. Pamięć HBM3 wykorzystywałyby z kolei 8192-bitową magistralę. Bloki I/O mają być wytworzone przy pomocy 6 nm procesu technologicznego TSMC, podczas gdy główne matryce obliczeniowe użyłyby 5 nm litografii. Powierzchnia jednej płytki I/O ma sięgać od 320 do 360 mm², podczas gdy płytki Compute Tile miałyby powierzchnię około 110 mm². Pełny układ AMD Instinct MI300 umieszczony zostałby na ogromnym interposerze o powierzchni ok. 2750 mm². Nie wiemy obecnie niestety kiedy zadebiutują akceleratory AMD Instinct MI300, ale trzeba przyznać, że nowe informacje stawiają nową generację z bardzo interesującym świetle.

Źródło: Moore's Law is Dead, VideoCardz