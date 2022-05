AMD NAVI 31 - topowy układ graficzny RDNA 3 może zaoferować moc obliczeniową FP32 na poziomie 92 TFLOPS

Za kilka miesięcy NVIDIA oraz AMD zaprezentują najnowszą generację kart graficznych, które będą oparte o architektury odpowiednio Ada oraz RDNA 3. O ile NVIDIA ponownie stawia na układy monolityczne, tak AMD w swoich flagowych układach NAVI 31 oraz NAVI 32 wprowadzi modułową budowę typu MCM. Co jakiś czas do sieci przedostają się kolejne nieoficjalne szczegóły dotyczące prawdopodobnej specyfikacji topowych kart graficznych. To co wzbudza chyba największe zainteresowanie w sieci, to kwestia możliwego poboru mocy, który u obu producentów ma być wyższy (dotyczy flagowych kart) w porównaniu do obecnych topów. Tymczasem w Internecie pojawiła się informacja sugerująca bardzo wysoką moc obliczeniową w obliczeniach pojedynczej precyzji - dotyczy to także obu producentów układów GPU.

Według nieoficjalnych doniesień, układ graficzny AMD NAVI 31 ma zaoferować moc obliczeniową FP32 w okolicach 92 TFLOPS. Jeszcze więcej, bo ponad 100 TFLOPS, ma oferować konkurencyjny układ NVIDIA AD102.

Według informacji ujawnionych przez użytkownika Twittera - @greymon55 - flagowy układ graficzny AMD NAVI 31 może zaoferować moc obliczeniową FP32 w okolicach 92 TFLOPS. Byłby to ogromny skok w porównaniu do architektury RDNA 2, gdzie karta graficzna AMD Radeon RX 6900 XT charakteryzuje się mocą FP32 na poziomie 23.04 TFLOPS. Co ciekawe, najnowsze doniesienia sugerują znacznie podbicie tych wartości. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku mówiono o poziomie około 75 TFLOPS (dla FP32) - wygląda na to, że NAVI 31 może oferować znacznie wyższe zegary rdzenia, niż sądziliśmy jeszcze kilka miesięcy temu. Te, według nieoficjalnych doniesień, mogą dobić do poziomu 3 GHz.

≈92T FP32 — Greymon55 (@greymon55) April 30, 2022

Maybe it's 90t+ vs 100t+ — Greymon55 (@greymon55) April 30, 2022

Najnowsza aktualizacja sterowników AMD potwierdza z kolei, że układy graficzne z rodziny GFX11 (RDNA 3) w dalszym ciągu będą miały budowę opartą o bloki CU - Compute Units. Wracając natomiast do kwestii mocy obliczeniowej przy obliczeniach pojedynczej precyzji. Imponujące wartości ma oferować pod tym względem także układ NVIDIA AD102 z rodziny Ada. Greymon55 sugeruje bowiem, że moc FP32 może przekroczyć wartość 100 TFLOPS. Ze względu na przeróżne zmiany w kolejnych architekturach, suche porównanie TFLOPS-ów z różnych generacji kart graficznych nie ma większego sensu, nie mniej jednak tak wysokie wyniki dla nadchodzących topów sugerują, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę mocnymi układami.

Źródło: VideoCardz, Twitter @Greymon55