AMD Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7900 XT - szczegóły dotyczące specyfikacji kart graficznych RDNA 3

Wczoraj wieczorem firma AMD ujawniła dwie pierwsze karty graficzne z serii Radeon RX 7000, wykorzystujące najnowszą architekturę RDNA 3. Mowa oczywiście o Radeonie RX 7900 XTX oraz Radeonie RX 7900 XT. Prezentacja nie była może specjalnie porywająca, ale przynajmniej otrzymaliśmy konkretne informacje o cenach oraz dacie premiery. Tymczasem producent ujawnił pełną specyfikację układu NAVI 31 i wygląda na to, że przynajmniej pod jednym względem AMD nie będzie naśladować NVIDII - chodzi o oznaczanie liczby procesorów FP32.

Firma AMD zdradziła więcej szczegółów na temat specyfikacji kart graficznych Radeon RX 7900 XTX oraz Radeon RX 7900 XT.

Karty graficzne AMD Radeon RX 7900 XT oraz Radeon RX 7900 XTX w wersjach referencyjnych to konstrukcje zajmujące 2,5 slota PCIe - są zatem znacznie chudsze w porównaniu chociażby do modelu NVIDIA GeForce RTX 4090. Długość pierwszej z wymienionych kart sięga 276 mm, podczas gdy flagowiec ma długość 287 mm. Karty powinny bez problemu zmieścić się do większości współczesnych obudów. Jeśli chodzi o specyfikację, to Radeon RX 7900 XTX oferuje układ NAVI 31 z 96 aktywnymi blokami CU oraz 6144 procesorami strumieniowymi. Karta posiada także 192 jednostki ROP, 384 TMU, 192 jednostki AI oraz 96 rdzeni RT 2. generacji. Na wyposażeniu znalazło się także 96 MB pamięci Infinity Cache 2. generacji, oferującej efektywną przepustowość sięgającą 3500 GB/s. Do użytku oddano ponadto 24 GB pamięci GDDR6 o efektywnej przepustowości 20 Gbps, umieszczonej na 384-bitowej magistrali, przekładającej się na przepustowość 960 GB/s. Kartę wyceniono na 999 dolarów, co przy obecnym kursie powinno przełożyć się na kwotę w okolicach 4800-5000 złotych.

GeForce RTX 4080 Radeon RX 7900 XT GeForce RTX 4090 Radeon RX 7900 XTX Architektura Ada Lovelace RDNA 3 Ada Lovelace RDNA 3 Układ graficzny AD103 NAVI 31 AD102 NAVI 31 Litografia TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) TSMC 4N TSMC N5 (GCD)

TSMC N6 (MCD) Liczba tranzystorów 45,9 mld 58 mld 76,3 mld 58 mld Powierzchnia 378,6 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² 608 mm² 300 mm² (GCD)

6x 37 mm² (MCD)

Łącznie 522 mm² Bloki SM / CU 76 84 128 96 Jednostki SP 9728 5376 16384 6144 Jednostki ROP 112 192 176 192 Jednostki TMU 304 336 512 384 Jednostki RT 76 84 128 96 Jednostki Tensor / AI 304 168 512 192 Moc FP32 49 TFLOPS 52 TFLOPS 82,6 TFLOPS 61 TFLOPS Taktowanie bazowe 2210 MHz 1500 MHz 2230 MHz 1900 MHz Taktowanie Game - 2000 MHz - 2300 MHz Taktowanie Boost 2505 MHz 2400 MHz 2520 MHz 2500 MHz Pamięć VRAM 16 GB GDDR6X

22.5 Gbps 20 GB GDDR6

20 Gbps 24 GB GDDR6X

21 Gbps 24 GB GDDR6

20 Gbps Magistrala 256-bit 320-bit 384-bit 384-bit Przepustowość 720 GB/s 800 GB/s 1008 GB/s 960 GB/s Infinity Cache - 80 MB - 96 MB Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 (?) PCIe 4.0 PCIe 4.0 (?) Techniki upscalingu DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 DLSS 2, DLSS 3 FSR, FSR 2, FSR 3 TDP 320 W 300 W 450 W 355 W Cena (oficjalna) 1199 USD 899 USD 1599 USD 999 USD Data premiery 16 listopada 2022 13 grudnia 2022 12 października 2022 13 grudnia 2022

AMD Radeon RX 7900 XT wykorzystuje ten sam rdzeń NAVI 31, ale nieco bardziej okrojony. Do dyspozycji mamy 84 bloki CU oraz 5376 procesorów FP32. Karta posiada 20 GB pamięci GDDR6 na 320-bitowej magistrali, co przekłada się na przepustowość 800 GB/s (kości GDDR6 mają efektywną przepustowość 20 Gbps, podobnie jak w Radeonie RX 7900 XTX). Do tego dochodzi obecność 80 MB pamięci Infinity Cache 2. generacji, dzięki której efektywna przepustowość całego podsystemu pamięci może sięgać 2900 GB/s. AMD Radeon RX 7900 XT trafi do sprzedaży w tym samym dniu (13 grudnia) w cenie 899 dolarów, co powinno przełożyć się na cenę w okolicach 4200-4400 złotych w Polsce.

Podczas prezentacji potwierdzono prace nad trzecią wersją techniki AMD FidelityFX Super Resolution (FSR 3). Niestety żadnych szczegółów dotyczących jej działania nie dostaliśmy, prócz informacji o znacznie większym skoku wydajnościowym w porównaniu do FSR 2. Możemy się tylko domyślać, że wprowadzenie FSR 3 będzie tym razem ściśle związane z implementacją jednostek AI (po 2 na każdy blok CU) - tutaj z pewnością przyda się technologia i wiedza nabyta wraz z przejęciem firmy XILINX. W przypadku FSR 3 AMD może postąpić tak jak NVIDIA i zaoferować obsługę tej techniki tylko dla kart Radeon RX 7000 i wszystkich innych układów graficznych opartych na architekturze RDNA 3. Z drugiej strony AMD może też zrobić podobny krok jak Intel ze swoim XeSS, który nie jest zablokowany wyłącznie dla kart ARC z jednostkami XMX (działającymi na podobnej zasadzie), a jest oferowany także dla wielu współczesnych kart graficznych, włącznie ze zintegrowanymi układami graficznymi. No i dochodzi jeszcze jedno ciekawe rozwiązanie - HYPER-RX, które wydaje się być swoistym połączeniem DLSS z techniką NVIDIA Reflex, zmniejszającym opóźnienie w grach. Na oba rozwiązania poczekamy do przyszłego roku, więc na razie to bardziej pieśń przyszłości.

