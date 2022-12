The Callisto Protocol debiutuje na rynku, ale oceny od graczy zwiastują fatalną wręcz optymalizację i stuttering wersji PC

Dzisiaj na rynku debiutują dwie gry - wyścigi w postaci Need for Speed Unbound oraz horror The Callisto Protocol. Na ten drugi tytuł czekaliśmy naprawdę długo, ponadto jako pierwszy jest promowany hasłem gry "AAAA", czyli takiej o jeszcze większym budżecie w porównaniu do "zwyklej" gry AAA. Dzisiaj rano pojawiły się recenzje i o ile w przypadku konsolowych wydań otrzymaliśmy udaną grę z gatunku survival horror, tak według graczy PC, w komputerowej wersji dorzucono nam realny horror w postaci optymalizacji oraz stutteringu.

Gra z samego rana została odblokowana na Steamie i na dzień dobry pojawiła się fala negatywnych recenzji. Obecnie na ponad 2070 wpisów, tylko 27% graczy wystawiło The Callisto Protocol pozytywną recenzję. Pozostałe są negatywne, skutkiem czego ogólny odbiór gry oznaczony został hasłem "W większości negatywne". Wygląda na to, że twórcy postanowili zaserwować graczom PC prawdziwy horror w postaci fatalnej wręcz optymalizacji oraz koszmarnego wręcz stutteringu (przypominamy, że tytuł powstał na zmodyfikowanym Unreal Engine 4) zarówno podczas przerywników filmowych jak i w trakcie właściwej gry.

Wśród recenzji graczy bardzo często przewijają się informacje o tym, że na bardzo mocnych konfiguracjach (GeForce RTX 3080, GeForce RTX 3080 Ti a nawet na GeForce RTX 4090) gra działa bardzo źle i to bez znaczenia czy mowa o detalach ultra, wysokich, średnich czy nawet niskich. W poprawie framerate'u ma również nie pomagać zaimplementowana technika AMD FSR 2. Gra w wielu momentach potrafi mocno ścinać (przykład takiego stutteringu pokazany na poniższym wpisie z Twittera). Wprawdzie nie wszyscy gracze donoszą o podobnych problemach, ale wygląda na to, że twórcy będą musieli teraz jak najszybciej opanować komputerową wersję gry.

This is how The Callisto Protocol runs on PC. ‍♂️



Yet another Unreal Engine 4 game with awful stuttering. Can't wait until we fully transition to UE5. pic.twitter.com/0AnBzRDd5b