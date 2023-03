Sony podobno pracuje nad PlayStation 5 Pro. Premiera jeszcze przed końcem 2024 roku?

Choć konsole obecnej generacji zadebiutowały w 2020 roku, to jednak przez problemy z dostawami, a także niewielką liczbę ekskluzywnych gier można poczuć, że urządzenia dopiero teraz zaczynają swój cykl życia. Mimo to zaistniała sytuacja nie przeszkadza producentom w planach nad kolejnymi generacjami sprzętu. Jak donosi Tom Henderson z serwisu Insider Gaming, Sony opracowuje już konsolę PlayStation 5 w ulepszonej wersji Pro.

Póki co nie ma żadnych informacji na temat specyfikacji czy możliwości nowej konsoli, aczkolwiek wydaje się jasne, że PS5 Pro zapewni jeszcze większą moc obliczeniową, która pozwoli np. na uruchomienie gier w wyższej rozdzielczości czy lepszej płynności. Pewną wskazówką może być niedawno udostępniony patent przez twitterowicza @Onion00048, który zdaje się sugerować, że producent dąży do poprawy wydajności w ray tracingu. Urządzenie jest aktualnie w fazie rozwoju i podobno wstępna data premiery została zaplanowana pod koniec 2024 roku.

Sony Interactive Entertainment has filed a new patent that suggests the format holder is looking to optimise its ray tracing effects on #PS5