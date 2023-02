Sony PlayStation 5 z nowym raportem sprzedaży. Jak sprzedaje się dwuletnia już konsola na tle konkurencji?

Jak wiemy, Sony zapowiedziało w tym roku poprawę dostępności PlayStation 5, a dosłownie za chwilę odbędzie się premiera nowych gogli do wirtualnej rzeczywistości VR2. Popyt na dwuletnią już konsole nie słabnie, co doskonale widać po wynikach sprzedaży w styczniu tego roku. Albowiem to właśnie konsola Sony jako jedyna osiągnęła wzrost względem stycznia roku 2022. Niestety Microsoft i Nintendo nie mogą powiedzieć tego samego o swoich produktach.

Jak donosi Christopher Dring w europie PS5 sprzedało się trzykrotnie lepiej w styczniu tego roku niż analogicznym okresie rok wcześniej. Poprawa sprzedaży to zawrotne 202%. Tak wysoki wynik jest spowodowany nie tylko ogromnym popytem, ale też brakami magazynowymi i dużymi trudnościami produkcyjnymi, które występowały po pandemii korona wirusa w 2022 roku. Warto dodać, że Sony osiągnęło pierwsze miejsce w sprzedaży na rynku konsol w europie w styczniu 2023. Co też nie powinno dziwić, gdyż PS5 jest już powszechnie dostępną konsolą.

Niestety Microsoft i Nintendo nie mogą pochwalić się wzrostami sprzedaży. Jednak warto zaznaczyć, że w przypadku konsol XBOX oraz Switch nie mieliśmy aż tak poważnych problemów z dostępnością towaru jak w przypadku PlayStation 5. Sprzedaż Nintendo Switch rok do roku w analogicznym okresie spadła o 11%, natomiast konsol Microsoft XBOX Series aż o 32%. Dla Amerykańskiego producenta z pewnością nie jest to dobry znak, zwłaszcza gdy sprzęty konkurencji stały się wreszcie ogólnie dostępne i nawet starsze konsole PS4 wracają do sklepów.

Across European markets in January, PS5 sales are up 202% compared with the year before (when there were big stock shortages). PS5 was the No.1 console last month, Switch falls to No.2 (sales down 11% compared with Jan 2022), while Xbox Series S and X are No.3 (sales down 32%)