AYANEO Flip - pojawił się bezpośredni rywal GPD Win Mini. Handheld ze składaną konstrukcją i układem AMD APU Pheonix

Zbliża się premiera kolejnego gamingowego handhelda od AYANEO, który został zapowiedziany przez twórców już w czerwcu 2022 roku. Natomiast w tamtym momencie nieznany był wygląd urządzenia, z kolei jego częściowo podana specyfikacja ulegnie znaczącej zmianie, wszak obecnie dostępne są wydajniejsze układy od AMD z rodziny APU Pheonix. Nowy model z pewnością docenią osoby, które lubują się w składanych konstrukcjach z fizyczną klawiaturą.

AYANEO udostępniło oficjalne materiały graficzne, które przedstawiają nowy nadchodzący handheld o nazwie Flip. Jak wskazuje jego nazwa, tym razem otrzymamy urządzenie ze składaną konstrukcją.

Mimo że sprzęt będzie ściśle rywalizował z GPD Win Mini i ma niemalże tę samą konstrukcję, to jednak różnice są zauważalne już na pierwszy rzut oka. W rozwiązaniu od AYANEO dostęp do przycisków oraz gałek analogowych wydaje się bardziej przemyślany, a zarazem wygodniejszy. Dla przypomnienia: GPD Win Mini ma fizyczną klawiaturę na całej długości, z kolei wszystkie przyciski funkcyjne zostały umieszczone na samej górze. Taki układ z pewnością nie należy do najkorzystniejszych. Oczywiście nie oznacza to, że AYANEO Flip okaże się lepszy pod każdym względem, ponieważ mniejszy panel klawiatury, który znalazł się na środku pomiędzy innymi elementami, nie będzie aż tak wygodny i jego funkcjonalność ograniczy się w zasadzie tylko do wymaganych sytuacji. Nie spotkamy się także z gładzikiem, który mógłby wpłynąć pozytywnie na obsługę systemu.

Z tyłu ujrzymy triggery oraz otwory wentylacyjne o całkiem sporej powierzchni. Model został także odpowiednio wyprofilowany, więc powinien dostarczać wygodnego chwytu. Na ten moment nie znamy jednak specyfikacji sprzętu. W zeszłym roku ogłoszono, że w urządzeniu znajdzie się układ AMD Ryzen 7 6800U. Natomiast od tamtego czasu sporo się zmieniło, więc należy oczekiwać, że i tym razem spotkamy się z nowszym układem z rodziny APU Pheonix. Za wydajność większości obecnych handheldów odpowiadają układy AMD Ryzen 5 7640U lub 7 7840U i z pewnością to właśnie jeden z nich znajdzie się w AYANEO Flip. Tym bardziej że sprzęt ma zaoferować "świetną wydajność", czego nie można by powiedzieć, gdyby miał otrzymać wspomniany na początku układ. Premiery możemy się spodziewać już niebawem, jednak nie ma na ten moment konkretnych informacji.

Źródło: AYANEO