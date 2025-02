AYANEO SLIDE - gamingowy handheld z wysuwanym ekranem i fizyczną klawiaturą RGB. GPD WIN 4 (2023) ma solidnego rywala

Rynek gamingowych handheldów dosłownie pęka w szwach i duża w tym zasługa pierwszego z nich, który bardziej spopularyzował tę branżę - Steam Decka. Obecnie mamy do czynienia z wieloma różnymi konstrukcjami różniącymi się od siebie nie tylko wielkością ekranu i podzespołami, ale i swoją funkcjonalnością. Do grona wyróżniających się urządzeń można zaliczyć AYANEO SLIDE, ponieważ jako pierwszy zawiera on w sobie fizyczną podświetlaną klawiaturę i rozsuwany ekran.

AYANEO SLIDE to dość nietypowy gamingowy handheld, który charakteryzuje się rozsuwanym ekranem o bardzo dobrych parametrach oraz fizyczną klawiaturą QWERTY z podświetleniem RGB. Na dodatek wykorzystuje on znane technologie, które wpływają na żywotność przycisków i "analogów".

Producent zdradził właśnie więcej szczegółów na temat omawianego sprzętu, który ma się stać bezpośrednim rywalem dla GPD Win 4 (2023). Tym razem również możemy liczyć na fizyczną klawiaturę, jednak jak wspomniano - będzie ona dodatkowo podświetlana diodami LED. W przypadku urządzeń, które pracują pod kontrolą systemu Windows, jest to pierwsze tego typu rozwiązanie. Rozsuwany ekran także należy do ciekawych pomysłów, a ten zastosowany w urządzeniu posiada bardzo przyzwoite parametry. Umieszczono w nim bowiem 6-calowy panel IPS o rozdzielczości Full HD oraz jasności szczytowej na poziomie 400 nitów. Wyświetlacz pokrywa przestrzeń barw sRGB w 120%, z kolei DCI-P3 w 85%. Wszystko przekłada się na zagęszczenie pikseli na poziomie 368 PPI (dla porównania wartość ASUS ROG Ally to 314 PPI, a Steam Decka - tylko 206 PPI).

AYANEO SLIDE Procesor AMD Ryzen 7 7840U (8C/16T, 3,3 - 5,1 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 780M (RDNA 3, 12 CU) Ekran 6" IPS 1920 x 1080 px, 368 PPI

400 nitów, 120% sRGB, 85% DCI-P3 Pamięć RAM LPDDR5X (?) Nośnik danych M.2 2280 PCIe 4.0 Łączność - Akumulator - Złącza i porty 2 x USB4 typu C

1 x Slot na karty pamięci microSD (SD 7.0 Wymiary i waga - Dodakowe informacje Głośniki stereo, triggery oraz gałki analogowe oparte o czujnik Halla, podświetlana (RGB) klawiatura Cena -

Do urządzenia standardowo już trafi układ APU Pheonix od AMD składający się z procesora AMD Ryzen 7 7840U oraz układu graficznego AMD Radeon 780M. Nie wiadomo, jaka pojemność, ani typ pamięci RAM trafi do urządzenia, natomiast można oczekiwać kości w standardzie LPDDR5X. Dobrą informacją jest fakt, że sprzęt obsłuży pełnowymiarowe dyski SSD na złączu M.2 (2280). Możemy liczyć także na gałki analogowe oraz triggery oparte o czujnik Halla, głośniki stereo czy wydajny (jak zapewnia producent) system chłodzenia. Do dyspozycji otrzymamy także slot na karty pamięci obecnej generacji (SD 7.0) oraz dwa złącza USB typu C. Zapowiada się więc całkiem ciekawie, natomiast na więcej informacji - w tym cenę i datę premiery - przyjdzie nam jeszcze chwilę poczekać.

Źródło: AYANEO