AYANEO Kun - przenośna konsola do gier, która imponuje swoimi wymiarami i akumulatorem

Zalew wydajnych gamingowych handheldów trwa w najlepsze i co rusz słyszy się o premierze nowego urządzenia. Już niebawem ten sam los czeka AYANEO Kun, czyli najwydajniejsze urządzenie producenta do tej pory. Na ten moment nie zdradzono zbyt wiele szczegółów, jednak wiemy już, jak będzie się prezentować oraz czego prawdopodobnie możemy oczekiwać po tym sprzęcie. Na pokładzie znajdzie się ogniwo akumulatora większe niż w niektórych laptopach oraz spory ekran.

AYANEO nie zwalnia tempa. Zdradzono właśnie trochę więcej szczegółów na temat nadchodzącego gamingowego handhelda o nazwie Kun. Oprócz wydajnych podzespołów możemy oczekiwać dobrego czasu pracy oraz dość dużego wyświetlacza.

Realne zdjęcia urządzenia pokazują, że mamy do czynienia ze sporych rozmiarów handheldem, który przypomina nieco bardziej "podrasowanego" Steam Decka. Na froncie umieszczono przyciski ABXY, dwie gałki analagowe, pad kierunkowy, przyciski funkcyjne oraz dwa gładziki. Tak jak w sprzęcie od ASUSa - ROG Ally - możemy liczyć również na podświetlenie wspomnianych "analogów". Sam wyświetlacz również zapowiada się bardzo obiecująco, albowiem na pokład trafi 8,4-calowy panel. Oczekuje się, że będzie to ten sam co w modelu OneXPlayer 2, a więc IPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Producent zapowiada, że ma być to jeden z najlepszych wyświetlaczy, jakie są obecnie dostępne na rynku.

Sytuacja wygląda jeszcze lepiej, kiedy przyjrzymy się wbudowanemu akumulatorowi. Urządzenie ma posiadać ogniwo o niespotykanej w tego typu urządzeniach pojemności 75 Wh. Ustawia to nową poprzeczkę dla handheldów, a nawet niektórych laptopów. Oczywiście większe ogniwo wiąże się z większą wagą sprzętu, więc możemy oczekiwać, że ta przekroczy 900 g. W ten sposób będziemy mieli styczność z bardzo wydajną maszyną, która powinna nam zaoferować dobry czas pracy na akumulatorze oraz przyzwoitą jakość obrazu. Dodatkowo Kun zaoferuje nam dwa głośniki stereo, pełnoprawny port USB, dwa porty USB typu C oraz dobry układ chłodzenia. Na resztę faktów przyjdzie nam poczekać, natomiast już teraz widać, że na rynek trafi całkiem ciekawy sprzęt, którego sukces (jak każdego) będzie zależał od wyceny.

