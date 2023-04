AYANEO AIR Plus - gamingowy handheld z AMD Ryzen 7 6800U w najmocniejszym wariancie już dostępny do kupienia

Konkurencja dla Steam Decka stale się powiększa. Raptem wczoraj na łamach PurePC pisaliśmy o przenośnej konsoli ASUS Rog Ally, która będzie miała możliwość podłączenia dodatkowo zewnętrznej karty graficznej, a już można kupić kolejne rozwiązanie. Konsola gamingowa AYANEO Air Plus wystartowała już jakiś czas temu na Indiegogo, ale dopiero teraz jest możliwość zakupu. Trzeba przyznać - jest na co czekać. Handheld ma nam bowiem sporo do zaoferowania.

Na Indiegogo jest już możliwość kupienia bardzo wydajnej, a zarazem przenośnej konsoli AYANEO AIR Plus. W najmocniejszej wersji posiada procesor AMD Ryzen 7 6800U i nawet 2 TB dysk SSD M.2.

Na rynku powstaje coraz to więcej przenośnych konsol. Ciężko byłoby na ten moment wymienić wszystkie z nich. Nie każda jednak może się pochwalić zebranymi środkami w wysokości ponad 841 tysięcy złotych. Sam sprzęt przedstawiony jest jako "najlżejszy handheld z AMD 6800U", ale może się pochwalić nie tylko swoją wagą. Wyświetlacz to 7" dotykowy ekran IPS z funkcją multi-touch o rozdzielczości FullHD i maksymalnej jasności 400 nitów. Jeśli chodzi o procesor, możemy wybierać spośród czterech rodzajów wymienionych w tabeli. Nawet "średniopółkowa" wersja oferuje naprawdę dużo. W konsoli zdecydowano się na zastosowanie dysku M.2 o rozmiarze 2280 i spotkamy się z pojemnościami od 128 GB, aż do 2 TB. Pamięć RAM to z kolei moduły LPDDR5, które różnią się od siebie nie tylko pojemnością (od 8 - 32 GB), ale i taktowaniem. Nie zabrakło również łączności bezprzewodowej Bluetooth 5.2 oraz Wi-Fi 6.

AYANEO AIR Plus Procesor Intel 1215U

AMD Ryzen 3 7320U

AMD Ryzen 5 7520U

AMD Ryzen 7 6800U Nośnik danych SSD M.2 2280

128 GB - 2 TB Pamięć RAM 8 / 16 LPDDR5 5200 MHz

8 / 16 LPDDR5 5500 MHz

16 / 32 LPDDR5 6400 MHz Wyświetlacz 6" IPS 1920 x 1080 px

400 nitów / 368 PPI / 5 punktowy multi-touch

sRGB 120% / DCI P3 85% Akumulator 46,2 Wh Ładowanie 65 W Fast Charge / PD 3.0 Łączność Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Złącza i sloty 2 x USB-C 3.2 / 4

Jack 3,5 mm

Slot kart pamięci Wymiary 237 x 91,4 x 23,1 mm Waga 510 - 525 g. Inne Joysticki i triggery z czujnikiem Halla

Podświetlanie RGB z możliwością dostosowania

Zamontowany czytnik linii papilarnych

Podwójny mikrofon z redukcją szumów Wersje kolorystyczne Glacier Blue / Classic Gray / Starlight Black Cena 2140 zł - 7320U + 16 GB + 512 GB

2353 zł - 7520U + 16 GB + 512 GB

2353 zł - 7320U + 8 GB + 128 GB

2528 zł - 1215U + 16 GB + 512 GB

2572 zł - 1215 + 8 GB + 128 GB

3342 zł - 6800U + 16 GB + 512 GB

3811 zł - 6800U + 16 GB + 1 TB

4243 zł - 6800U + 32 GB + 1TB

5056 zł - 6800U + 32 GB + 2TB

5133 zł - 6800U + 32 GB + TB

Akumulator to ogniwo o pojemności 46,2 Wh, które naładujemy z mocą 65 W. Zarówno joysticki, jak i tylne górne przyciski oparto o czujniki Halla. Powoli rozwiązanie te staje się niejako standardem w branży gier i eliminuje wszystkie występujące do tej pory wady. Na górze znajdziemy również czytnik linii papilarnych. Handheld jest w stanie zapewnić maksymalnie 28 W mocy, więc potrafi osiągnąć naprawdę przyzwoitą wydajność. Do opcji personalizacji możemy zaliczyć podświetlenie RGB pod joystickami, które możemy dowolnie skonfigurować. Ceny zaczynają się od 2140 zł, a kończą na 5133 zł. Decydując się na zakup, musimy mieć na uwadze, że wersje mają ograniczony zapas (więc warto się spieszyć) oraz że wysyłka nastąpi w czerwcu bieżącego roku. Przesyłka jest darmowa, jednak mogą zostać nałożone dodatkowe opłaty podczas transportu.

Źródło: Indiegogo