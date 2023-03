Anbernic RG405M - nowa retro konsolka z wyświetlaczem IPS oraz joystickami opartymi o czujnik Halla

O Anbernic było swego czasu dość głośno w zeszłym roku. Producent co chwilę prezentuje nowe (mniej lub bardziej udane) urządzenia przeznaczone głównie do retro gier. Raptem po dwóch miesiącach od debiutu modelu RG35XX pokazano zwiastun nadchodzącej konsoli o oznaczeniu RG405M. Tym razem również będziemy mogli liczyć na wyświetlacz IPS oraz obsługę pokaźnej liczby emulatorów. Od Gameboya i PSP, aż po PlayStation 2.

Anbernic zaprezentował właśnie nowy model konsoli do retro gier RG405M. Na pokładzie znajdziemy całkiem wydajny procesor oraz dotykowy panel IPS.

O samej konsoli, jak na ten moment, wiemy już całkiem sporo. Jeśli chodzi o aspekty wizualne, można powiedzieć, że Anbernic RG405M wygląda dość klasycznie, przypominając jednocześnie lepiej wyposażony model RG505. Sprzęt napędza 8-rdzeniowy procesor Unisoc Tiger T618 znany choćby z poprzednio opisywanej konsolki Retroid Pocket Flip. W połączeniu z układem graficznym Mali G52 będziemy w stanie zagrać nawet w tytuły ze wspomnianego PS2 czy też Wii. Wyświetlacz to dotykowy panel IPS o przekątnej 4" i rozdzielczości 640 x 480 px. W tym aspekcie jest dość standardowo. Całość dopełnia 4 GB pamięci RAM LPDDR4X o taktowaniu 1866 MHz. Wbudowana pamięć to najprawdopodobniej eMMC o pojemności 128 GB. Z powodzeniem jednak będziemy w stanie ją rozszerzyć o kolejne 512 GB za pomocą wejścia na karty pamięci.

Anbernic RG35XX Anbernic RG505 Anbernic RG405M Wyświetlacz 3,5" IPS / OCA

640 x 480 px 4,95" OLED 960 x 544 px 4" IPS 640 x 480 px Procesor 4 x 2,0 GHz A9 Unisoc Tiger T618 64-bit

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 2,0 GHz A55 Unisoc Tiger T618 64-bit

2 x 2,0 GHz A75 + 6 x 2,0 GHz A55 Układ graficzny PowerVR SGX544MP Mali G52 / 850 MHz Mali G52 Pamięć RAM DDR3 256 MB 4 GB LPDDR4X 4 GB LPDDR4X 1866 MHz Pamięć wbudowana 64 GB 128 GB eMMC 5.1 HS400 128 GB Łączność - Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 Akumulator 2100 mAh 5000 mAh 4500 mAh Inne - Joystick wykorzystujący czujnik Halla

Projekcja bezprzewodowa Obsługa kart SD Tak, do 512 GB Tak, do 512 GB Tak, do 512 GB System Android 12 Android 12 Wymiar 117 x 81 x 20 mm 189 x 87 x 31 mm - Cena 55,99 dolarów

~244 zł 141,99 dolarów

~619 zł -

Sprzęt wyposażono również w standardy łączności Wi-Fi 5 oraz Bluetooth 5.0. Zastosowano tu także przyzwoity akumulator o pojemności 4500 mAh. Warto wspomnieć również, że joysticki wykorzystują czujnik Halla, więc o ich żywotność nie powinniśmy się specjalnie martwić. Jest też 6-osiowy żyroskop, który sprawdzi się w wielu grach. Tak jak w OLED-owej wersji system obsługuje aktualizacje OTA. Jako że odpowiada za niego Android 12 mamy dużo większe możliwości rozrywki - streaming, gry w formacie .apk oraz dostęp do wielu innych emulatorów. Przechodząc do niewiadomych: nie podano ani wymiarów urządzenia, ani co ważniejsze ceny oraz daty premiery. Można się spodziewać, że debiut nastąpi lada moment tak, jak w przypadku dotychczasowych sprzętów od Anbernic. Na tę chwilę trzeba się jednak uzbroić w cierpliwość.

Źródło: Notebookcheck