MNT Pocket Reform - całkowicie otwarto-źródłowy i modularny mini komputer jest już możliwy do kupienia

Od czasu zaprezentowania MNT Pocket Reform do ogłoszenia jego dostępności o zakupie minęło już prawie 10 miesięcy. Twórcy tego ciekawego sprzętu udostępnili swój projekt na platformie crowdfundingowej Crowd Supply. Cel, jakim było 135 tys. dolarów, został już przekroczony (obecnie uzbierano prawie 161 tys. dolarów), a zostało jeszcze 40 dni do zakończenia akcji. Urządzenie bowiem bardziej wyróżnia się swoją funkcjonalnością niż specyfikacją.

MNT Pocket Reform można już zamówić w przedsprzedaży. Niestety, po zakupie przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać na ten modularny sprzęt.

MNT Pocket Reform jest dość specyficznym urządzeniem. Jego największym atutem jest bowiem wspomniana modularność i otwarto-źródłowość. Twórcy od początku udostępniają wszystkie schematy urządzenia oraz komponentów, tak więc każdy może mieć do nich wgląd, a nawet sam skonstruować cały projekt. W przeciwieństwie do typowych laptopów, w których dalsza rozbudowa jest dosyć ograniczona, tutaj możemy wymienić tak naprawdę wszystko. Od procesora po wszelkie inne podzespoły. Z łatwością rozbudujemy sprzęt o dodatkowe akcesoria kompatybilne ze złączem M.2 Key B. Za oprogramowanie odpowiada tutaj dystrybucja Linuxa Debian. Oczywiście możemy zainstalować później dowolną inną jego odmianę. Zastosowano tu również mechaniczną klawiaturę z przełącznikami, które sami możemy wybrać (Kailh Choc White lub Kailh Choc Pro Red). Dostępne są również moduły Bluetooth 5.0 oraz Wi-Fi 5. Spoglądając na klawiaturę, ujrzymy przed nią 15 mm precyzyjny trackball z czterema funkcyjnymi przyciskami.

MNT Pocket Reform Procesor 4 × 1,8 GHz A53 Układ graficzny Vivante GC7000UL GPU Pamięć RAM 8 GB DDR4 Dysk 128 GB eMMC Wyświetlacz 7" / 1920 x 1200 px / 310 ppi Bateria 8000 mAh Klawiatura Mechaniczna, do wyboru przełączniki:

Kailh Choc White lub Kailh Choc Pro Red Porty, złącza, sloty M.2 Key B, 2× USB-C 3.0, microSD, microHDMI

ix Industrial Ethernet, M.2 2280 Łączność WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0 Wymiary 200 x 126 x 45 mm Waga 1,1 kg Cena 899 dolarów bez VAT

1,105.77 dolarów - 4875 zł z VAT i wysyłką do PL

Na początkową konfigurację urządzenia składa się 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 1,8 GHz, 8 GB pamięci RAM DDR4 oraz 128 GB wbudowanej pamięci eMMC. Wyświetlacz to 7" matryca o rozdzielczości 1920 x 1200 px. Znajdziemy tu również całkiem pojemny akumulator o pojemności 8000 mAh, który naładujemy przez port USB-C. Twórcy twierdzą, że ogniwo powinno wystarczyć na 4 godziny pracy. Za układ graficzny odpowiada Vivante GC7000UL. Specyfikacja techniczna jest więc całkiem przyzwoita, jednak w głównej mierze na cenę urządzenie wpływa właśnie jego funkcjonalność. Bez trudu możemy modyfikować cały sprzęt oraz naprawić go w razie potrzeby. Laptop kosztuje 899 dolarów, jednak chcąc zamówić go do Polski, przyjdzie nam zapłacić 1105,77 dolarów, a więc około 4875 zł. Trzeba przyznać, że jest to dość zaporowa cena jak na taki sprzęt. Jednak patrząc na zebrane do tej pory pieniądze, widać, że cieszy się mimo wszystko sporym zainteresowaniem. Data wysyłki paczek do klientów przewidywana jest na 17 października bieżącego roku. MNT Pocket Reform można nabyć na stronie Crowd Supply.

Źródło: Crowd Supply