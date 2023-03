DFI PCSF51 - mały komputer płytkowy z wydajnym procesorem z serii AMD Ryzen Embedded R2000

Tajwańska firma DFI specjalizuje się w produkowaniu płyt głównych, komputerów oraz innych komponentów dla przemysłowego zastosowania. Działa na rynku już ponad 40 lat i zdążyła zdobyć kilka nagród. Jako że zaczynają się coroczne targi branżowe Embedded World 2023, DFI zaprezentował swój nowy komputer płytkowy. Jak jednak można się domyślić, nie jest to kolejny "zwyczajny" SBC. PCSF51 dosłownie miażdży obecne rozwiązania pod względem wydajności.

DFI na wydarzeniu Embedded World 2023 zaprezentował nowy komputer płytkowy PCSF51. Jego największa zaleta, a zarazem mini rewolucja w świecie SBC, to zastosowanie jednostki z serii AMD Ryzen Embedded R2000.

Rzecz jasna PCSF51 nie jest skierowany dla pojedynczych osób, które hobbystycznie lubią pomajsterkować. Druga generacja płytek od DFI to potężne kawałki elektroniki, które w głównej mierze przeznaczone są do zastosowań przemysłowych, działów związanych z robotyką czy też AI. Sercem małego komputera jest jeden z najnowszych procesorów AMD Ryzen Embedded z serii R2000. Najsłabszy z nich o oznaczeniu R2312 posiada 2 rdzenie oraz 4 wątki, zdolne pracować z częstotliwością od 2,1 GHz do 3,5 GHz. Z kolei najmocniejszy układ wyposażony w 4 rdzenie i 8 wątków może osiągnąć zawrotne 3,7 GHz. Nowa seria opiera się na architekturze Zen+ wraz z układem graficznym AMD Vega GPU, który posiada 8 CU. Pobór mocy procesorów waha się od 12 do 54 W, jednak w omawianej płytce osiąga skrajnie niską wartość. Mamy więc do czynienia z ogromnie wydajnym układem, który dodatkowo pobiera bardzo niewiele mocy.

PCSF51 Procesor AMD Ryzen Embedded R2000 Series - Picasso

R2314 - 4C / 4T - 2,1 - 3,5 GHz

R2312 - 2C / 4T - 2,7 - 3,5 GHz

R2514 - 4C / 8T - 2,1 - 3,7 GHz Pamięć RAM 4 / 8 GB DDR4 2667 MHz Procesor graficzny AMD Vega GPU / 8 CU

4096 x 2160 @ 24Hz Pamięć wbudowana 32 / 64 / 128 GB eMMC 5.0 Łączność Port Gigabit Ethernet - Intel I210AT PCIe (10/100/1000Mbps) Slot kart MicroSD Nie Interfejsy i inne 2 x USB 3.1 Gen 2

RTC (CR2032) Złącza HDMI 1.4

M.2 E-key

RJ-45

8-bit DIO Wsparcie systemowe Windows 10 IoT Enterprise 64-bit

Linux (Kernel 5.4) Ubuntu 20.04 LTS Rozmiar 1,8" / 84 x 55 mm BIOS AMI SPI 64 Mbit Cena od 480 dolarów (~2100 zł) za podstawową konfigurację

Na pokładzie ujrzymy również 4 lub 8 GB szybkiej pamięci RAM DDR4 o taktowaniu 2667 MHz. Układ graficzny zintegrowany z każdym z procesorów jest w stanie obsługiwać 4 monitory o rozdzielczości 4K, jednak o tym wspomina jedynie AMD. Dostępna pojemność wbudowanej pamięci wynosi od 32 do 128 GB eMMC 5.0. Oczywiście znajdziemy również złącze M.2 Key E, za pomocą którego bez problemu "dołożymy" dodatkowy dysk, jak i podłączymy kompatybilne akcesoria. Płytka posiada jedno złącze RJ-45, HDMI 1.4, dwa USB 3.1 Gen 2 oraz 8-bitowe DIO, które służy do podłączania różnych urządzeń peryferyjnych. Dla procesora gwarantowane jest 10 lat wsparcia. Z pewnością minikomputer o tak wielkiej mocy i kompaktowych rozmiarach, który przy okazji jest bardzo energooszczędny, przyczyni się do jeszcze lepszego rozwoju obecnych projektów. Gdyby jednak ktoś chciał się zdecydować na zakup, ponieważ sam ściśle zajmuje się przedsięwzięciem wymagającym dużej mocy obliczeniowej, to za płytkę w najsłabszej konfiguracji przyjdzie mu zapłacić prawie 2100 zł. Na dostępność trzeba jednak chwilę poczekać.

Źródło: DFI