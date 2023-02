Urve Board Pi - polski konkurent dla Raspberry Pi właśnie nadszedł. Ma co najmniej jednego asa w rękawie

Mimo że Raspberry Pi nadal jest jednym z najpopularniejszych komputerów jednopłytkowych (SBC), to od czasów pandemii wciąż zmaga się z problemem dostępności. Jeśli uda nam się znaleźć jakikolwiek model to i tak cena jest dużo wyższa niż pierwotna. Na szczęście nadal jest sporo firm oferujących alternatywy dla tego rozwiązania. Jedną z nich jest nasza rodzima Eveo. Właśnie do sprzedaży trafił wspomniany model Urve Board Pi.

Urve Board Pi to mocny konkurent dla Raspberry Pi. Pod niejednym względem okazuje się od niego nawet lepszy.

Firma Eveo z powodzeniem zajmuje się produkcją urządzeń oraz tworzeniem własnego dedykowanego oprogramowania dla nich. Jest to już ich drugie podejście w tworzeniu płytek SBC. Urve Board Pi ma kilka rozwiązań niespotykanych u bezpośredniej konkurencji. Konstrukcja wymiarami, a także rozstawem portów jest niemalże identyczna w porównaniu do Raspberry Pi 3B. Bez problemu powinniśmy więc zmieścić ją do obudów przeznaczonych dla malinki. To co wyróżnia płytkę to wsparcie dla dysków M.2 oraz piny pozwalające skorzystać z PoE. Daje to już większe pole do popisu i zwiększa funkcjonalność całości. Mamy kilka złącz USB, w tym jedno obsługujące funkcję USB-OTG oraz USB 3.0. Złącze zasilania również wyróżnia się nowoczesnym standardem USB typu C. Sercem SBC jest Rockchip RK3566 wyposażony w 4-rdzenie Cortex A55 o taktowaniu 1,8 GHz. Specyfikacja całości poniżej.

Urve Board Pi Procesor Rockchip RK3566 Quad Core Cortex A55, 4 x 1,8 GHz Pamięć 2GB LPDDR4 / 8GB eMMC Grafik Mali-G52 : HDMI 2.0 z HDCP 1.4/2.2, do 4K@60fps Sieć 1000 Mbit/s Ethernet

2.4G/5G WiFi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)

Bluetooth 4.2 Gniazda I/O 1 x HDMI® 2.0

1 x MIPI DSI

1 x MIPI Input CSI

1 x LVDS

2 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1 x USB-C (5V/2A) & Debug

1 x PCIE/M.2 SSD

3 x I2C (do 400kbit/s)

1 x MicroSD

1 x Stereo

1 x Wejście na mikrofon

1 x 1000 Mbit/s Ethernet RJ-45

2 x SPI

4 x UART (RS232)

1 x ADC

10 x PWM

1 x PoE System Android 11 / Linux Debian 11 Wymiary / waga 85 x 56 mm / 50 g

Na uwagę zasługuje również zastosowanie pełnowymiarowego złącza HDMI (z mechanizmem HDCP), które z pomocą grafiki Mali-G52 jest w stanie generować obraz w rozdzielczości 4K przy 60 klatkach na sekundę. Mamy też układ elektroniczny RTC (zegar czasu rzeczywistego), więc nawet po odłączeniu zasilania, płytka będzie utrzymywać czas dzięki włożonej bateryjce. Wszelkie nowoczesne standardy jak Wi-Fi 5 czy Bluetooth również są dostępne. Z uwagi na to, że jest to alternatywa dla najpopularniejszego rozwiązania, nie uruchomimy na niej Raspberry Pi OS. Możemy jednak liczyć na Debiana oraz Androida w wersji 11. Cena wynosi 84,71 euro, czyli w przybliżeniu 400 złotych. Jeśli jesteśmy zainteresowani kupnem, możemy ją nabyć na TME.

Źródło: Urve Board