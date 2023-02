Dual Coincidence - szalony, elektromechaniczny pinball z motywem ekonomicznym. Pracuje aż na 17 komputerach

Wszyscy na pewno pamiętają z okresu dzieciństwa (lub trochę starszego) klasyczną grę 3D Pinball. Początkowo grywalna tylko na Windows XP, a obecnie dostępna jest także online i w oficjalnym sklepie Microsoftu. Jak się okazuje z odpowiednią dozą kreatywności i wyobraźni może powstać projekt, daleko przewyższający swoją inspirację. Dual Coincidence można nazwać najbardziej zaawansowaną grą elektromechaniczną, jaka do tej pory powstała.

Dual Coincidence - elektromechaniczna gra, której mechanika opiera się na klasycznej grze pinball, jednak posiada motyw ekonomiczny. Czegoś takiego jeszcze nie było.

Andy Cavatorty, bohater dzisiejszego newsa jest nowojorskim artystą. Sam siebie określa jako "rzeźbiarza pracującego z dźwiękiem i robotyką". Wnikając trochę bardziej w jego życie: uzyskał tytuł magistra na MIT Media Lab, pracował jako muzyk oraz Software Engineer (programista, jednak mający więcej obowiązków). Zajmuje się budowaniem na zamówienie sztuki użytecznej. Na swoim koncie ma już wiele ukończonych projektów. Jednak ten jest nadwyraz wyjątkowy. Elektromechaniczny Dual Coincidence zbudowany został dla Muzem Banku Centralnego Meksyku. Jego cel jest interesujący. Powstał on, żeby przedstawić zasady sytuacji ekonomicznej nawiązującej do tytułu gry. Bazuje on na systemie barterowym, czyli najstarszej formie handlu. Mogliśmy więc wymienić jedno dobro za drugie z ominięciem pieniędzy. Dual Coincidence opiera się na sytuacji, w której obie strony posiadają coś, czego potrzebuje druga strona.

Na początku gry 5 graczy ustawia się na 5 planszach do gry. Pośrodku znajduje się hub nazwany Exchange Matrix, w którym piłeczki z plansz mogą przemieszczać się do innych graczy. Nad całą planszą ustawione są panele akrylowe podświetlane na krawędziach, które wyświetlają wyniki każdego z graczy. W pierwotnym zamyśle Andy-ego gracze reprezentowali sobą członków małej społeczności, w której każdy z nich miał jakąś rolę i określone towary. Jeden zajmował się hodowlą kukurydzy, inny transportem itd. Z czasem dochodziło do wspomnianej wcześniej sytuacji, w której potrzebny był towar posiadany przez innego gracza, więc musiało dojść do wymiany za pomocą symbolicznej piłeczki.

Cała maszyneria jest jednak naprawę bardzo zaawansowana technologicznie. Składa się z "17 komputerów (operujących na 12 tys. linii kodu), 6 małych silniczków, 10 czujników optycznych, 12 enkoderów obrotowych, 35 czujników indukcyjnych, 75 przełączników, 115 siłowników elektromagnetycznych oraz 704 różnych kanałów oświetlenia". Koszt wybudowania wyniósł zawrotne 300 tysięcy dolarów. Jeśli mamy możliwość wybrać się do Mexico City to z pewnością warto. Gra jest dostępna na wystawie przez bliżej nieokreślony czas. Dla osób, które nie mogą sobie na to pozwolić, polecam skorzystać z wersji online i znowu poczuć te przyjemne nostalgiczne doświadczenie.

Źródło: New Atlas