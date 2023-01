ASUS ROG Raikiri Pro - kontroler dla PC i konsol Xbox z elementem, którego w padach chyba jeszcze nie widzieliśmy

Wczoraj pisaliśmy o nadchodzącym przewodowym kontrolerze dla konsoli Xbox od marki HyperX. Dziś pora przybliżyć kolejny nowy model, tym razem jednak bezprzewodowy i od ASUS-a. Jak przystało na tę markę, możemy spodziewać się rozwiązań niecodziennych, i faktycznie - pad został wyposażony w 1,3-calowy ekranik OLED, który ma wyświetlać m.in. wybrane animacje, stan naładowania baterii, stan mikrofonu czy stan łączności.

ASUS ROG Raikiri Pro to nie tylko dodatkowe przyciski na rewersie, które można programować, ale także przydatny (?) ekranik OLED.

Jedni oczywiście pomyślą, że to fanaberia, inni zaś stwierdzą, że jest to (ekran) całkiem przydatne rozwiązanie. Nie mi jednak oceniać, przejdę więc do opisu dalszej specyfikacji. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, że kontroler będzie działał w wersji przewodowej, jak i bezprzewodowej - i to zarówno poprzez Bluetooth, jak i przez łączność 2.4 GHz. Nie zabraknie tu także czterech programowalnych przycisków na rewersie oraz wbudowanego ESS DAC-a, poprawiającego brzmienie słuchawek podłączanych do gniazda 3,5 mm jack.

Kontrolerowi towarzyszy oprogramowanie Armoury Crate, w którym nie tylko przemapujemy wybrane przyciski czy dostosujemy wyświetlacz, ale także zmienimy czułość analogów. Użytkownicy powinni ucieszyć się także z obecności fizycznego przycisku wyciszenia dźwięków. Jak przystało na markę ASUS, kontroler będzie z pewnością dość drogi. Na ten moment możemy wszak tylko przypuszczać ile będzie kosztował, bowiem cena nie została jeszcze zdradzona. Wiemy natomiast na pewno, że gadżet w sklepach pojawi się w ciągu kilku miesięcy.

Źródło: WCCFtech