ASUS TUF Gaming A16 Advantage - laptop przygotowany wspólnie z AMD. Na pokładzie AMD Ryzen 9 7940HS i Radeon RX 7000S

Wczoraj ASUS zaprezentował cały nowy lineup laptopów dla graczy spod marki Republic of Gamers. Ogłoszono nowe modele notebooków ROG Strix, ROG Zephyrus oraz ROG Flow, które bazują na procesorach Intel Core 13. generacji (Raptor Lake-H / HX) oraz AMD Ryzen 7000 (APU Phoenix oraz Dragon Range), a także na nowej generacji układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Dzisiaj natomiast producent ujawnił szczegóły dotyczące rodziny TUF Gaming. Oprócz dotychczasowych modeli TUF Gaming A15/A17 oraz TUF Gaming F15/F17, pojawi się nowy wariant TUF Gaming A16 Advantage, wykorzystujący nowej generacji procesory Zen 4 oraz układy graficzne RDNA 3.

ASUS prezentuje odświeżone laptopy TUF Gaming A15/A17 oraz TUF Gaming F15/F17, a także nowy model TUF Gaming A16 Advantage, bazujący na procesorach AMD Ryzen Zen 4 oraz układach AMD Radeon RX 7000S.

Zupełnie nowym laptopem w serii TUF Gaming będzie model ASUS TUF Gaming A16 Advantage, korzystający w pełni z podzespołów AMD. Otrzymamy 8-rdzeniowe i 16-wątkowe APU AMD Phoenix, maksymalnie w opcji do AMD Ryzen 9 7940HS oraz dedykowane układy graficzne AMD Radeon RX 7000S o obniżonym limicie energetycznym. W najwyższej opcji będzie AMD Radeon RX 7700S z 8 GB pamięci GDDR6 i TGP 120 W. Nowe układy GPU wykorzystują architekturę RDNA 3. Laptop będzie posiadał do 32 GB RAM DDR5 oraz dwa sloty M.2 na nośniki SSD PCIe 4.0 x4 NVMe o pojemności maksymalnie 2 TB. Możemy także liczyć na ekrany o proporcjach 16:10 i z przynajmniej 100% pokryciem przestrzeni barw sRGB. Nie zapomniano również o wdrożeniu portu USB 4 typu C o pełnej przepustowości. Data premiery sklepowej oraz ceny zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

ASUS TUF Gaming A16 Advantage Procesor Do AMD Ryzen 9 7940HS (8C/16T), Zen 4 APU Phoenix Zintegrowany układ AMD Radeon 700M Next-gen iGPU Dedykowany układ Do AMD Radeon RX 7700S z 8 GB GDDR6, RDNA 3

Max TGP 120 W z AMD SmartShift Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych 2x SSD PCIe 4.0 x4 NVMe (łącznie do 2 TB) Ekran 16" 1920 x 1200 IPS 16:10, 100% sRGB, FreeSync Premium

16" 2560 x 1600 IPS 16:10, 100% DCI-P3, FreeSync Premium Złącza 1x USB 4.0 typu C

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gbit

1x Audio-jack 3,5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 Gbit

Bezprzewodowa: WiFi 6, Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Akumulator 90 Wh Waga 2,2 kg System Windows 11

W tym roku otrzymamy również odświeżone notebooki ASUS TUF Gaming A15/A17 oraz TUF Gaming F15/F17. Modele z procesorami AMD skorzystają z APU Phoenix, maksymalnie w opcji z AMD Ryzen 9 7940HS. Do dyspozycji będą również nowe, zintegrowane układy graficzne Radeon serii 700, oparte na architekturze RDNA 3. Jeśli chodzi o układy graficzne, to ASUS proponuje serię NVIDIA GeForce RTX 4000 aż do GeForce RTX 4070 Laptop GPU o mocy 140 W. W przypadku ASUS TUF Gaming F15/F17 do dyspozycji oddano układy Intel Raptor Lake-H, maksymalnie do 14-rdzeniowego Intel Core i9-13900H. W przypadku układów graficznych, tutaj najwyższą opcją będzie NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU o mocy 140 W. ASUS TUF Gaming A15/A17 na 2023 rok otrzymają złącze USB 4 typu C o przepustowości 40 Gbps, podczas gdy wersje TUF Gaming F15/F17 mają do dyspozycji Thunderbolta 4. Ceny oraz dostępność poszczególnych modeli zostaną ogłoszone w późniejszym czasie.

ASUS TUF Gaming A15 2023 ASUS TUF Gaming A17 2023 ASUS TUF Gaming F15 2023 ASUS TUF Gaming F17 2023 Procesor Do AMD Ryzen 9 7940HS (8C/16T) Zen 4 APU Pheonix Do Intel Core i9-13900H (14C/20T), Raptor Lake-H Zintegrowany układ Next-gen iGPU Radeon 700M Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6

Max TGP 140 W Do NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6

Max TGP 140 W Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (2 sloty SO-DIMM) Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 15,6" 1920 x 1080

16:9 IPS, 144 Hz NVIDIA G-SYNC



15,6" 2560 x 1440

16:9 IPS, 165 Hz

100% sRGB

NVIDIA G-SYNC 17,3" 1920 x 1080

16:9 IPS, 144 Hz

NVIDIA G-SYNC



17,3" 2560 x 1440

16:9 IPS, 240 Hz

100% DCI-P3

NVIDIA G-SYNC 15,6" 1920 x 1080

16:9 IPS, 144 Hz NVIDIA G-SYNC



15,6" 2560 x 1440

16:9 IPS, 165 Hz

100% sRGB

NVIDIA G-SYNC 17,3" 1920 x 1080

16:9 IPS, 144 Hz NVIDIA G-SYNC



17,3" 2560 x 1440

16:9 IPS, 240 Hz

100% DCI-P3

NVIDIA G-SYNC Złącza 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Ethernet RJ-45 + WiFi 6 + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa HD + IR Sensor Akumulator 90 Wh Waga 2,2 kg 2,6 kg 2,2 kg 2,6 kg Wymiary 354 x 251 x 24,3 mm 394 x 264 x 25,4 mm 354 x 251 x 24,3 mm 394 x 264 x 25,4 mm System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11



ASUS TUF Gaming A16 Advantage (2023)



ASUS TUF Gaming A15/A17 (2023)



ASUS TUF Gaming F15/F17 (2023)

Źródło: ASUS