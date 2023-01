ASUS ROG Strix oraz ROG Zephyrus - premiera laptopów z Intel Raptor Lake-HX, AMD Ryzen 7000 oraz NVIDIA GeForce RTX 4000

Rozpoczynają się targi CES 2023, co oznacza prezentację sporej ilości notebooków nowej generacji. W tym roku dochodzi do prawdziwej kumulacji, bowiem laptopy otrzymają procesory Intel Core 13. generacji z rodziny Raptor Lake-H/HX oraz AMD Ryzen 7040 / Ryzen 7045 z rodziny APU Phoenix oraz CPU Dragon Range. Kumulacją jest wprowadzenie nowej generacji mobilnych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, włącznie z modelem GeForce RTX 4090 na czele. Firma ASUS prezentuje właśnie swoje nowości z rodzin ROG Strix, ROG Zephyrus oraz ROG Flow. Do sprzedaży ponadto trafi nowa wersja stacji eGPU ROG XG Mobile, tym razem z mobilnym układem NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU.

ASUS prezentuje nową generację laptopów Republic of Gamers: ROG Strix SCAR 16, ROG Strix SCAR 17, ROG Strix SCAR 18, ROG Strix G16, ROG Strix G17, ROG Strix G18, ROG Zephyrus G14, ROG Zephyrus G16, ROG Zephryus M16, ROG Zephryus Duo 16, ROG Flow X13, ROG Flow Z13 oraz ROG Flow Z16. Nowe laptopy zostaną wyposażone w procesory Intel Raptor Lake oraz AMD APU Phoenix / Dragon Range, jak również mobilne układy GeForce RTX 4000.

Nowościami w tym roku u firmy ASUS będą przede wszystkim laptopy ROG Strix SCAR 16, ROG Strix SCAR 18, ROG Strix G16 oraz ROG Strix G18. Pierwszy i trzeci model zastępuje odpowiednio dotychczasowe urządzenia ROG Strix SCAR 15 oraz ROG Strix G15. Zamiast 15,6" ekranu 16:9 otrzymamy 16" matryce 16:10. Zmiana ta wpłynie przede wszystkim na zmniejszenie dolnej ramki, która w końcu będzie symetryczna. Przy okazji producent wprowadza 18-calowe warianty obu modeli ROG Strix. Do dyspozycji oddano dwie wersje ekranu: 1920 x 1200 IPS (100% sRGB) oraz 2560 x 1600 (100% DCI-P3). Dodatkowo jedna z matryc w ROG Strix SCAR 16 oferuje podświetlenie Mini LED wraz z certyfikatem VESA DisplayHDR 1000. Co ciekawe, ASUS w tym roku w ogóle nie stawia na ekrany 4K - zamiast tego otrzymamy w większości panele QHD lub QHD+. W zeszłym roku wszystkie laptopy ASUS ROG wprowadziły fizyczny przełącznik MUX. W tym roku dochodzi do tego obsługa NVIDIA Advanced Optimus we wszystkich modelach laptopów z układami GeForce RTX 4000 Laptop GPU.

ASUS ROG Strix SCAR 16 ASUS ROG Strix SCAR 17 ASUS ROG Strix SCAR 18 Procesor Do Intel Core i9-13980HX (24C/32T), Raptor Lake-HX

PL1 do 65 W Next-gen AMD Ryzen 7000 Dragon Range CPU Do Intel Core i9-13980HX (24C/32T), Raptor Lake-HX

PL1 do 65 W Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Next-gen iGPU Radeon Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 175 W Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 175 W Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 175 W Pamięć RAM Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Do 64 GB RAM DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 4 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 4 TB Ekran 16" 2560 x 1600 IPS

Podświetlenie Mini LED

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus. VESA DisplayHDR 1000, do 1100 nitów



16" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus 17,3" 2560 x 1440 IPS

16:9, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus 18" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus



18" 1920 x 1200 IPS

16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 7 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus Złącza 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

1x Audio-jack 3,5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, G-SYNC, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, G-SYNC)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 2,5 Gbit

Bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Przewodowa: Ethernet RJ-45 2,5 Gbit Bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Przewodowa: Ethernet RJ-45 2,5 Gbit Bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Tak Tak Tak Akumulator 90 Wh 90 Wh 90 Wh Waga 2,5 kg 3,0 kg 3,1 kg Wymiary 354 x 264 x 30,4 mm 395 x 282 x 28,3 mm 399 x 294 x 30,8 mm System Windows 11 Windows 11 Windows 11



ASUS ROG Strix SCAR 16/18 (2023)



ASUS ROG Strix SCAR 17 (2023)

ASUS ROG Strix SCAR 16, ROG Strix SCAR 18, ROG Strix G16 oraz ROG Strix G18 bazują na topowych procesorach Intel Core 13. generacji z rodziny Raptor Lake-HX, włącznie z 24-rdzeniowymi i 32-wątkowymi jednostkami Intel Core i9-13900HX oraz Core i9-13980HX. Do dyspozycji oddano również najmocniejsze wersje NVIDIA GeForce RTX 4000, włącznie z GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy 175 W (150 W + 25 W w ramach Dynamic Boost). ASUS ROG Strix SCAR 17 oraz ROG Strix G17 zachowają dotychczasowy design (wraz z ekranem 16:9), jednak tutaj do dyspozycji będą najnowsze procesory AMD Ryzen 7000 z rodziny Dragon Range - dokładna specyfikacja tychże układów zostanie ujawniona jutro, podczas konferencji AMD. Dużym zaskoczeniem jest ROG Strix G17, który w najwyższej konfiguracji otrzyma układ graficzny GeForce RTX 4070 Laptop GPU, zamiast mocniejszych RTX 4080 oraz RTX 4090.

ASUS ROG Strix G16 ASUS ROG Strix G17 ASUS ROG Strix G18 Procesor Do Intel Core i9-13980HX (24C/32T), Raptor Lake-HX

PL1 do 65 W Next-gen AMD Ryzen 7000 Dragon Range CPU Do Intel Core i9-13980HX (24C/32T), Raptor Lake-HX

PL1 do 65 W Zintegrowany układ Intel UHD Graphics 770 Next-gen iGPU Radeon Intel UHD Graphics 770 Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 175 W Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6

Max TGP 140 W Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 175 W Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Do 32 GB RAM DDR5 4800 MHz (2x SO-DIMM) Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 16" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus



16" 1920 x 1200 IPS

16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 7 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus 17,3" 2560 x 1440 IPS

16:9, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus



17,3" 1920 x 1080 IPS

16:9, 144 Hz, NVIDIA G-SYNC 18" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus



18" 1920 x 1200 IPS

16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 7 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus Złącza 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit (2,5 Gbit tylko w wersji z RTX 4080)

1x Audio-jack 3,5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, G-SYNC, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, G-SYNC)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.1

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 1 Gbit (2,5 Gbit tylko w wersji z RTX 4080)

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność Przewodowa: Ethernet RJ-45 (1 / 2,5 Gbit)

Bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Przewodowa: Ethernet RJ-45 1 Gbit

Bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Przewodowa: Ethernet RJ-45 (1 / 2,5 Gbit) Bezprzewodowa: WiFi 6E, Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Tak Tak Tak Akumulator 90 Wh (z RTX 4000)

64 Wh (RTX 3050 6 GB) 90 Wh 90 Wh (z RTX 4000)

64 Wh (RTX 3050 6 GB) Waga 2,5 kg 2,8 kg 3,1 kg Wymiary 354 x 264 x 30,4 mm 395 x 282 x 30,8 mm 399 x 294 x 30,8 mm System Windows 11 Windows 11 Windows 11



ASUS ROG Strix G16/G18 (2023)



ASUS ROG Strix G17 (2023)

W tym roku do sprzedaży trafią cztery modele laptopów z rodziny ASUS ROG Zephyrus. Najnowsza generacja ROG Zephyrus G14 ponownie przejdzie na układy graficzne NVIDII, tym razem wprowadzając nawet topowy model GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 125 W. ROG Zephyrus G14 oraz ROG Zephyrus Duo 16 mogą liczyć na obecność procesorów AMD z nowej generacji APU Phoenix wraz ze zintegrowanymi układami Radeon 700M. Przebudowany został również model ROG Zephyrus M16, który doczeka się dużo mocniejszych GPU, w tym także GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy do 145 W. Laptop ten otrzyma również wersję z zewnętrznym podświetleniem AniMe Matrix, doskonale znanym z modelu ROG Zephyrus G14. Wszystkie tegoroczne Zephyrusy, za wyjątkiem ROG Zephyrus G16, otrzymają także kamery internetowe Full HD z sensorem IR, umożliwiającym logowanie z pomocą Windows Hello. Oprócz tego wszystkie trzy modele (G14, M16 oraz Duo 16) mogą liczyć na matryce IPS z podświetleniem Mini LED i jasnością w trybie HDR sięgającą 1100 nitów.

ASUS ROG Zephyrus G14 2023 ASUS ROG Zephyrus G16 2023 ASUS ROG Zephyrus M16 2023 ASUS ROG Zephyrus Duo 16 2023 Procesor Next-gen AMD Ryzen 7000 APU Pheonix Do Intel Core i9-13900H (14C/20T), Raptor Lake-H Do Intel Core i9-13900H (14C/20T), Raptor Lake-H Next-gen AMD Ryzen 7000 APU Phoenix Zintegrowany układ Next-gen iGPU Radeon 700M Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Next-gen iGPU Radeon 700M Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 125 W Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6

Max TGP 120 W Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 145 W Do NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU

Do 16 GB GDDR6

Max TGP 165 W Pamięć RAM Do 32 GB DDR5 4800 MHz (16 GB lutowane + 16 GB w slocie SO-DIMM) Do 48 GB DDR5 4800 MHz (16 GB lutowane + 32 GB w slocie SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2 sloty SO-DIMM) Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2 sloty SO-DIMM) Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 4 TB Ekran 14" 2560 x 1600 IPS

16:10, Mini LED

100% DCI-P3, 165 Hz, 3 ms, VESA DisplayHDR 600

NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Dolby Vision HDR



14" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 165 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Dolby Vision HDR



14" 1920 x 1200 IPS

16:10, 100% sRGB, 144 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Advanced Optimus, Dolby Vision HDR 16" 2560 x 1600 IPS 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus



16" 1920 x 1200 IPS 16:10, 100% sRGB, 165 Hz, 7 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus 16" 2560 x 1600 IPS Podświetlenie Mini LED

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus

VESA DisplayHDR 1000, do 1100 nitów



16" 2560 x 1600 IPS 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus 16" 2560 x 1600 IPS Podświetlenie Mini LED

16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus

VESA DisplayHDR 1000, do 1100 nitów



16" 2560 x 1600 IPS 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus Złącza 1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD (UHS-II)

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD (312 MB/s)

1x Ethernet RJ-45

1x Audio-jack 3.5 mm 1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x czytnik kart microSD (UHS-II)

1x Audio-jack 3.5 mm 1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Ethernet RJ-45 2.5 Gbit

1x czytnik kart microSD (UHS-II)

1xAudio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Ethernet RJ-45 + WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Full HD + IR Akumulator 76 Wh 90 Wh 90 Wh 90 Wh Waga 1,65 kg (standard)

1,72 kg (AniMe Matrix / Mini LED) 2 kg 2,1 kg (standard)

2,3 kg (AniMe Matrix) 2,6 kg Wymiary 312 x 227 x 19,5 mm 355 x 243,5 x 22,3 mm 355 x 246,5 x 22,9 mm 355 x 266 x 29,7 mm System Windows 11 Windows 11 Windows 11 Windows 11



ASUS ROG Zephyrus G14 (2023)



ASUS ROG Zephyrus G16 (2023)



ASUS ROG Zephyrus M16 (2023)



ASUS ROG Zephyrus Duo 16 (2023)

Pewne zmiany pojawiły się również w tegorocznej linii ROG Flow. Przede wszystkim ASUS ROG Flow X16 porzuci procesory AMD Ryzen na rzecz Intel Raptor Lake-H, włącznie z 14-rdzeniowym Intel Core i9-13900H. Wbudowany ekran z podświetleniem Mini LED zostanie jeszcze mocniej podkręcony, oferując teraz szczytową jasność na poziomie do 1200 nitów. Z kolei mniejsze hybrydy w postaci ROG Flow X13 oraz ROG Flow Z13 mają oferować mocniejsze układy graficzne - ten pierwszy otrzyma GeForce RTX 4070 o mocy do 60 W, z kolei drugi będzie dostępny z GeForce RTX 4060 o mocy do 65 W. Choć limity są mocno zjechane w dół, nadal będzie to zauważalnie wyższa wydajność w stosunku do GeForce GTX 1650 Ti 40 W czy GeForce RTX 3050 również o mocy 40 W. Wszystkie te modele posiadają wbudowany port ROG XG Interface, zgodny z dotychczasowymi stacjami ROG XG Mobile jak również tą najnowszą, dysponującą układem graficznym NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU o mocy 150 W.

ASUS ROG Flow X13 2023 ASUS ROG Flow Z13 2023 ASUS ROG Flow X16 2023 Procesor Next-gen AMD Ryzen 7000 APU Phoenix Do Intel Core i9-13900H (14C/20T), Raptor Lake-H Do Intel Core i9-13900H (14C/20T), Raptor Lake-H Zintegrowany układ Next-gen AMD Radeon 700M Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Do Intel Iris Xe Graphics, 96 EU Dedykowany układ Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6

Max TGP 60 W Do NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6

Max TGP 65 W Do NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU

Do 8 GB GDDR6

Max TGP 120 W Pamięć RAM Do 32 GB LPDDR5 6400 MHz 16 GB LPDDR5 5200 MHz Do 64 GB DDR5 4800 MHz (2 sloty SO-DIMM) Magazyn danych SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 1 TB SSD PCIe 4.0 x4 NVMe do 2 TB Ekran 13,4" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 165 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus, Gorilla Glass DXC



13,4" 1920 x 1200 IPS

16:10, 100% sRGB, 120 Hz, 7 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus, Gorilla Glass DXC 13,4" 2560 x 1600 IPS

16:10, 100% DCI-P3, 165 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus, Gorilla Glass DXC 16" 2560 x 1600 IPS Podświetlenie Mini LED 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus

VESA DisplayHDR 1000, do 1200 nitów



16" 2560 x 1600 IPS 16:10, 100% DCI-P3, 240 Hz, 3 ms, NVIDIA G-SYNC, Dolby Vision HDR, NVIDIA Advanced Optimus Złącza 1x ROG XG Interfejs

1x USB 4.0 typu C (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1b

1x czytnik kart microSD (SD 4.0 Card reader)

1x Audio-jack 3.5 mm 1x ROG XG Interfejs

1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

1x USB 3.2 typu A Gen.2

1x czytnik kart microSD

1x Audio-jack 3.5 mm 1x ROG XG Interfejs

1x Thunderbolt 4

1x USB 3.2 typu C Gen.2 (DP 1.4, PD 3.0)

2x USB 3.2 typu A Gen.2

1x HDMI 2.1

1x Audio-jack 3.5 mm Łączność WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 WiFi 6E + Bluetooth 5.2 Kamera internetowa Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Full HD + IR Sensor Akumulator 75 Wh 56 Wh 90 Wh Waga 1,4 kg 1,1 kg (urządzenie)

340 g (klawiatura) 2,0 kg (standard)

2,2 kg (z ekranem Mini LED) Wymiary 299 x 212 x 16,7 mm 302,8 x 206,9 x 14,2 mm 355 x 243 x 19,4 mm System Windows 11 Windows 11 Windows 11



ASUS ROG Flow X13 (2023)



ASUS ROG Flow X16 (2023)



ASUS ROG Flow Z13 (2023)



ASUS ROG XG Mobile (2023, wersja z GeForce RTX 4090 Laptop GPU)

