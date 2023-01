NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU - czego oczekiwać po układach Ada Lovelace? Garść informacji z GeForce Beyond

Przed momentem opublikowaliśmy informacje na temat specyfikacji mobilnych układów graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000 Laptop GPU, wykorzystujących architekturę Ada Lovelace. Materiał ten przygotowaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem konferencji GeForce Beyond, jako że dostęp do informacji o parametrach poszczególnych GPU otrzymaliśmy nieco wcześniej. W tamtym materiale nie pisaliśmy jednak nic o wydajności. Jesteśmy już jednak po prezentacji firmy w ramach CES 2023 i relacjonujemy to co zostało zapowiedziane właśnie pod kątem wydajności w grach i oprogramowaniu, a także nowych opcji Max-Q 5. generacji.

Dzisiaj NVIDIA wprowadza do oferty nową generację układów graficznych GeForce RTX 4000 do notebooków. Czego powinniśmy się spodziewać po układach Ada Lovelace w wersjach mobilnych?

NVIDIA chwali się, że nowa architektura Ada Lovelace w połączeniu z procesem technologicznym TSMC 4N sprawią, że efektywność energetyczna generacji GeForce RTX 4000 Laptop GPU w notebookach będzie nawet trzykrotnie wyższa w porównaniu do poprzedniej generacji. Podczas prezentacji GeForce Beyond przedstawiono na jednym przykładzie, że wydajność oferowana dotychczas przez 120 W wersję GeForce RTX 3070 Laptop GPU będzie teraz możliwa do osiągnięcia na znacznie bardziej energooszczędnym układzie Ada Lovelace z mocą 40 W. Na rzeczywiste wyniki wydajności jeszcze poczekamy, tym bardziej że NVIDIA w swoich materiałach skupia się przede wszystkim na porównywaniu gier tam, gdzie dostępna jest funkcja DLSS 3 - dla przypomnienia cała generacja GeForce RTX 4000 Laptop GPU będzie wspierać nową wersję techniki upscalingu, doprawionej teraz funkcjonalnością o nazwie Frame Generation.

GeForce RTX 4090 Laptop GPU GeForce RTX 4080 Laptop GPU GeForce RTX 4070 Laptop GPU GeForce RTX 4060 Laptop GPU GeForce RTX 4050 Laptop GPU Architektura Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Ada Lovelace Litografia TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N TSMC 4N Układ graficzny AD103 AD104 AD106 AD107 AD107 Powierzchnia 378,6 mm² 294,5 mm² ? ? ? Tranzystory 45,9 mld 35,8 mld ? ? ? Bloki SM 76 58 36 24 20 Rdzenie CUDA 9728 7424 4608 3072 2560 Rdzenie RT 3. generacji 76 58 36 24 20 Rdzenie Tensor 4. generacji 304 232 144 96 80 Jednostki TMU 304 232 144 96 80 Jednostki ROP 112 80 48 48 48 Taktowanie GPU Boost 1455 MHz (80 W)

2040 MHz (150 W) 1350 MHz (60 W)

2280 MHz (150 W) 1230 MHz (35 W)

2175 MHz (115 W) 1470 MHz (35 W)

2370 MHz (115 W) 1605 MHz (35 W)

2370 MHz (115 W) Moc FP32 (max) 38,9 TFLOPS 33,8 TFLOPS 20 TFLOPS 14,6 TFLOPS 12,1 TFLOPS Pamięć VRAM 16 GB GDDR6 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 6 GB GDDR6 Magistrala 256-bit 192-bit 128-bit 128-bit 96-bit Magistrala PCIe PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 PCIe 4.0 Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak HDMI 2.1 Tak Tak Tak Tak Tak Kodek NVIDIA 8th gen.

Dual AV1 8th gen.

Dual AV1 8th gen.

AV1 8th gen.

AV1 8th gen.

AV1 Moc TGP 80 - 150 W

+25 W Dynamic Boost 80 - 150 W

+25 W Dynamic Boost 35 - 115 W

+ 25 W Dynamic Boost 35 - 115 W

+ 25 W Dynamic Boost 35 - 115 W

+ 25 W Dynamic Boost Premiera w laptopach 8 lutego 2023 8 lutego 2023 22 lutego 2023 22 lutego 2023 22 lutego 2023

Od kilku generacji, NVIDIA mocno promuje zestaw pewnych rozwiązań wchodzących w skład tzw. Max-Q Design. W poprzedniej generacji Max-Q przestało być osobnym bytem, zamiast tego poszczególne funkcjonalności zostały zintegrowane ze wszystkimi układami graficznymi, bez względu na TGP. Architektura Ada Lovelace przynosi 5. generację Max-Q, gdzie oprócz znanych już funkcji tj. DLSS 2, Advanced Optimus, Whisper Mode 2.0, Dynamic Boost czy Resizable BAR, dojdą kolejne techniki: DLSS 3, Ultra Low Voltage GDDR6, Tri-Speed Memory Control oraz Ada High Efficiency On Chip Memory. Wprowadzenie pamięci GDDR6 o niższym napięciu oraz nowych mechanizmów dynamicznego zarządzania energią ma odpowiednio zoptymalizować działanie układów graficznych zarówno na zasilaniu sieciowym jak i na akumulatorach. NVIDIA dodatkowo chwali się aż 20-krotnym zwiększeniem efektywności energetycznej od czasu wprowadzenia pierwszej generacji Max-Q do laptopów. Zauważalne zwiększenie perf/wat ma spowodować pojawienie się także większej liczby notebooków, których przekątna ekranu ma wynosić nie więcej niż 14 cali - na pokazie wspomniano o modelu Lenovo Yoga Pro 14

Ultra Low Voltage GDDR6 wprowadzany jest ściśle z producentami laptopów, dlatego też na razie nie padają żadne konkretne dane dotyczące parametrów pracy kostek GDDR6 w poszczególnych urządzeniach. Jak jednak sama nazwa wskazuje, laptopy oparte na układach Ada Lovelace zaoferują najniższe w historii przenośnych komputerów napięcia dla kości GDDR6, by zredukować ich pobór mocy zarówno w spoczynku jak i pod obciążeniem. Sterowanie pamięcią w trybie Tri-Speed ma umożliwić układowi graficznemu dynamiczne przechodzenie w stany pamięci o niższym zużyciu energii. Z kolei pamięć cache wbudowana w chipy Ada Lovelace została zoptymalizowana pod kątem Max-Q, zwiększając m.in. przepustowość, powiększając nawet 16-krotnie rozmiar względem architektury Ampere oraz poprawiając bramkowanie zegara układu graficznego. W tym roku pojawi się łącznie ponad 170 przenośnych komputerów, korzystających z możliwości układów GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Z początku wprowadzone zostaną flagowe modele z GeForce RTX 4080 oraz GeForce RTX 4090 Laptop GPU - ich rynkowy debiut zaplanowano na 8 lutego w cenach rozpoczynających się od 1999 dolarów. Laptopy z pozostałymi układami Ada Lovelace będą trafiać do sprzedaży od 22 lutego w cenie rozpoczynającej się od 999 dolarów (GeForce RTX 4050 Laptop GPU).

Źródło: NVIDIA, PurePC