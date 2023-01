NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti - oficjalna prezentacja karty graficznej z rdzeniem AD104. Znamy jej polską cenę

Po wielu długich tygodniach oczekiwania NVIDIA w końcu oficjalnie zaprezentowała trzecią kartę graficzną bazującą na architekturze Ada Lovelace. Jak wiemy, pierwotnie miał nią być GeForce RTX 4080 12 GB, jednak producent zmienił plany i ostatecznie zdecydował się na oznaczenie RTX 4070 Ti. Choć więc specyfikacja właściwie niczym nie zaskakuje, to jednak warto docenić w miarę rozsądną cenę sugerowaną układu, która jest nieco niższa od początkowej.

Producent reklamuje RTX-a 4070 Ti jako kartę szybszą od RTX-a 3090 Ti. Jej cena sugerowana to 799 dolarów, co przekłada się na 4399 zł.

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti to karta graficzna oparta na rdzeniu AD104 z 7680 jednostkami CUDA. Całość oparta jest na procesie technologicznym TSMC 4N. Na pokładzie mamy 12 GB pamięci VRAM typu GDDR6X 21 Gbps (192-bit). Taktowanie Boost karty wynosi 2,6 GHz. Producent reklamuje RTX-a 4070 Ti jako kartę szybszą od RTX-a 3090 Ti. Jej cena sugerowana to 799 dolarów, co przekłada się na 4399 zł. Warto dodać, że jeszcze jesienią ten sam model z oznaczeniem RTX 4080 12 GB miał kosztować 899 dolarów.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Architektura Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² Bloki SM 128 76 60 Jednostki SP 16384 9728 7680 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji Jednostki TMU 512 304 240 Jednostki ROP 176 112 80 Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł 4399 zł Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r.

GeForce RTX 4070 Ti nie będzie dostępny w referencyjnej wersji (Founders Edition). Do sprzedaży trafią jedynie autorskie wersje od partnerów NVIDII. Układy te powinny cechować się domyślnymi lub firmowo podkręconymi zegarami, jak również odmiennymi systemami chłodzenia zajmującymi od dwóch do niemal czterech slotów. Pierwsze recenzje tych kart graficznych pojawią się już jutro w standardowych godzinach popołudniowych. Sklepowa dostępność RTX-ów 4070 Ti przewidziana jest już na 5 stycznia.

Źródło: NVIDIA