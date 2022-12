NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti z wynikiem wydajności w kolejnym benchmarku. Jednostka wyprzedza układ RTX 3090 Ti

Premiera karty graficznej GeForce RTX 4070 Ti jest już coraz bliżej. Choć początkowo układ ten był mocno krytykowany za stosunkowo słabą specyfikację względem mocniejszych jednostek Ada Lovelace, to jednak pierwsze przecieki wydajności zdradziły nam, że w nowej karcie NVIDII mimo wszystko drzemie spory potencjał. Teraz w sieci pojawiły się wyniki z testu OctaneBench, które tylko potwierdzają dobrą dyspozycję nowego RTX-a.

Po raz kolejny okazuje się, że nadchodzący GeForce RTX 4070 Ti jest w stanie pokonać każdą kartę graficzną z poprzedniej generacji. Oby tylko NVIDIA nie przesadziła z jej wyceną...

Układ NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti trafił właśnie do bazy OctaneBench. Program ten raczej nie odzwierciedla przewidywanej wydajności w grach - to silnik renderujący grafikę, który obsługuje interfejsy obliczeniowe, takie jak np. NVIDIA CUDA. Według danych zebranych przez omawiany benchmark, karta uzyskała 725 punktów i jest 5% szybsza od RTX-a 3090 Ti, czyli flagowej karty graficznej opartej na architekturze Ampere. Jak widać poniżej, lepiej spisują się wyłącznie mocniejsze jednostki Ada Lovelace. Należy jednak zauważyć, że jest to tylko pojedynczy wynik i nie wiemy z jakimi taktowaniami działał testowany RTX 4070 Ti.

GeForce RTX 4070 Ti to nic innego, jak GeForce RTX 4080 z 12 GB VRAM, który pierwotnie został zapowiedziany już we wrześniu, w momencie prezentacji architektury Ada Lovelace. Po anulowaniu premiery tego modelu układ powraca teraz pod innym oznaczeniem, ale z tą samą specyfikacją. Karta zaoferuje rdzeń AD104 z 7680 jednostkami CUDA i 12 GB pamięci VRAM GDDR6X (magistrala 192-bit). Oficjalny debiut tej jednostki ma się odbyć 5 stycznia 2023 roku, a dzień wcześniej będziemy mogli zapoznać się z jej recenzjami.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 AD104-250 AD106-350 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld 35,8 mld ? Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² 294,5 mm² ? Bloki SM 128 76 60 46 34 Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 4352 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS ? Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji ? Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji ? Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 (?) TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W 250 W 220 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W ? ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł ? ? ? Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. ? ?

Źródło: VideoCardz