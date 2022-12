NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti jest wydajniejszy od Radeona RX 7900 XTX w Geekbench w teście OpenCL

Dotychczasowe układy GeForce RTX 4090 i RTX 4080 zachwycają wydajnością w różnych zastosowaniach, jednak dla wielu graczy są one nieosiągalne ze względu na wysokie ceny. Na szczęście jest jeszcze szansa, że architektura Ada Lovelace przyciągnie do siebie także mniej zamożnych graczy. Zaraz po Nowym Roku spodziewamy się premiery GeForce'a RTX 4070 Ti, który powinien być zauważalnie tańszy od ostatnich kart NVIDII. Jakiej wydajności możemy oczekiwać?

GeForce RTX 4070 Ti wypadł zaskakująco dobrze w teście OpenGL. Nadchodząca jednostka pokonuje nie tylko RTX-a 3090, ale także nowiutkiego, flagowego Radeona RX 7900 XTX. Pamiętajmy jednak, by nie traktować tych testów zupełnie na poważnie, a raczej jako ciekawostkę.

Wygląda na to, że nadchodzące karty GeForce trafiły już w ręce niektórych recenzentów, a ci najwyraźniej nie marnują czasu i sprawdzają układy na różne sposoby. Tak oto w bazie benchmarku Geekbench można już znaleźć wyniki wydajności RTX-a 4070 Ti w OpenGL. Karta bazuje na rdzeniu AD104 z 7680 jednostkami CUDA i 12 GB pamięci GDDR6X. Warto odnotować, że układ pracował z taktowaniem 2730 MHz. Rezultat GeForce'a w omawianym teście to 214 654 pkt. Trzeba przyznać, że wynik ten prezentuje się bardzo obiecująco na tle konkurentów.

Dla porównania, bezpośredni poprzednik, GeForce RTX 3070 Ti notuje w tym samym teście tylko 147 200 pkt, co oznacza, że RTX 4070 Ti jest niemal 46% szybszy. Nadchodząca jednostka pokonuje także GeForce'a RTX 3090 z wynikiem 204 921 pkt, a także nowiutkiego, flagowego Radeona RX 7900 XTX z rezultatem 209 956 pkt. Lepsze wyniki notują tylko modele RTX 3090 Ti (229 738 pkt), RTX 4080 (266 376 pkt) i RTX 4090 (356 406 pkt). Pamiętajmy jednak, by nie traktować tych testów zupełnie na poważnie, a raczej jako ciekawostkę. Przede wszystkim OpenCL faworyzuje układy NVIDII, a inna sprawa, że rezultaty z syntetycznego testu Geekbench nie odzwierciedlają do końca praktycznych zdolności kart graficznych. Na szczęście premiera GeForce'a RTX 4070 Ti odbędzie się już 5 stycznia, więc niebawem wszystko będzie jasne.

NVIDIA GeForce RTX 4090 NVIDIA GeForce RTX 4080 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti NVIDIA GeForce RTX 4070 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti Architektura Ada Ada Ada Ada Ada Układ graficzny AD102-300 AD103-300 AD104-400 AD104-250 AD106-350 Litografia TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" TSMC "4N" Liczba tranzystorów 76,3 mld 45,9 mld 35,8 mld 35,8 mld ? Powierzchnia 608 mm² 378,6 mm² 294,5 mm² 294,5 mm² ? Bloki SM 128 76 60 46 34 Jednostki SP 16384 9728 7680 5888 4352 Moc FP32 82,6 TFLOPS 49 TFLOPS 40 TFLOPS 30,7 TFLOPS ? Rdzenie RT 128 RT 3. generacji 76 RT 3. generacji 60 RT 3. generacji 48 RT 3. generacji ? Rdzenie Tensor 512 Tensor 4. generacji 304 Tensor 4. generacji 240 Tensor 4. generacji 184 Tensor 4. generacji ? Pamięć cache L2 96 MB 64 MB 48 MB 32 MB 32 MB Taktowanie bazowe 2230 MHz 2210 MHz 2310 MHz ? ? Taktowanie GPU Boost 2520 MHz 2505 MHz 2610 MHz ? ? Przepustowość VRAM 21 Gbps 22,4 Gbps 21 Gbps 21 Gbps 18 Gbps Pamięć VRAM 24 GB GDDR6X 16 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 12 GB GDDR6X 8 GB GDDR6 Szyna pamięci 384-bit 256-bit 192-bit 192-bit 128-bit Przepustowość 1008 GB/s 720 GB/s 504 GB/s 504 GB/s 288 GB/s Zgodność z PCIe PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x16 PCIe 4.0 x8 (?) TDP (bazowe) 450 W 320 W 285 W 250 W 220 W TDP (Max) 660 W 516 W 366 W ? ? Obsługa DLSS 3 Tak Tak Tak Tak Tak Cena w złotówkach 9699 zł 7049 zł ? ? ? Premiera 12 października 2022 r. 16 listopada 2022 r. 5 stycznia 2023 r. ? ?

Źródło: VideoCardz, @Benchleaks