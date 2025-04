Do serii Dell 16 Plus trafiły laptopy z układami AMD z rodziny Krackan Point. Architektura Zen 5 zamknięta w smukłej konstrukcji

W ofercie firmy Dell pojawiły się nowe laptopy, które dołączyły do tytułowej linii 16 Plus. Wyróżniają się one całkiem smukłą, częściowo aluminiową konstrukcją, która mieści w sobie wydajne jednostki od firmy AMD. Mowa tutaj o nieco większych modelach, gdyż każdy z nich oferuje 16-calową matrycę. Nie zabrakło podświetlanej klawiatury, która dodatkowo zapewnia dostęp do bloku numerycznego, a także czytnika linii papilarnych zintegrowanego z przyciskiem zasilania.

Nowe laptopy z linii Dell 16 Plus są już dostępne... choć jeszcze nie w Polsce. Jak sama nazwa wskazuje, możemy liczyć na 16-calowe jednostki, które tym razem zaoferują nam dostęp do wydajnych procesorów od firmy AMD.

Rodzina laptopów Dell 16 Plus oferuje nam tak naprawdę dwa procesory AMD z serii Krackan Point, a są nimi: Ryzen AI 5 340 oraz Ryzen AI 7 350. Opierają się one na hybrydowej architekturze, która łączy moc rdzeni Zen 5 z mniej wydajnymi Zen 5c. W zależności od wariantu możemy liczyć na maksymalnie 32 GB pamięci RAM w standardzie LPDDR5X, a także nawet 1 TB nośnik SSD. Modele korzystają z 16-calowej, dotykowej matrycy WVA, która wyróżnia się rozdzielczością 1200p. Na pokładzie znajdziemy łączność Wi-Fi 7, kilka portów USB, jedno złącze HDMI, a także gniazdo słuchawkowe. Niestety przez HDMI nie będziemy w stanie przesłać sygnału w wyższej rozdzielczości niż Full HD przy 60 kl/s.

Dell 16 Plus Procesor AMD Ryzen AI 5 340 (Krackan Point)

6C/12T (3 x Zen 5 + 3 x Zen 5c)

Zen 5: 2 - 4,8 GHz (w trybie Boost)

Zen 5c: 2 - 3,4 GHz AMD Ryzen AI 7 350 (Krackan Point)

8C/16T (4 x Zen 5 + 4 x Zen 5c)

Zen 5: 2 - 5 GHz (w trybie Boost)

Zen 5c: 2 - 3,5 GHz Układ graficzny AMD Radeon 840M (2900 MHz) AMD Radeon 860M (3000 MHz) Możliwości AI Do 59 TOPS Do 66 TOPS NPU Do 50 TOPS Do 50 TOPS Pamięć RAM 16 GB LPDDR5X (7500 MT/s) 16 lub 32 GB LPDDR5X (7500 MT/s) Nośnik danych 512 GB (M.2 NVMe) 1 TB (M.2 NVMe) Łączność Wi-Fi 7, Bluetooh (MediaTek MT7925) Wyświetlacz 16" 1920 x 1200 px, WVA (Comfort View)

16:10, dotykowy, 300 nitów Porty, złącza i sloty 2 x USB 3.2 Gen 2 typu C (10 Gb/s, PD, DP Alt Mode)

1 x HDMI 1.4 (Full HD przy 60 kl/s)

1 x USB 3.2 Gen 1 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm Akumulator 64 Wh / 65 W Kamerka internetowa 1080p (30 kl/s) Klawiatura Podświetlana z blokiem numerycznym Głośniki 2 x 2,5 W (Realtek SounzReal, wsparcie dla dekodera Dolby Atmos) Mikrofon Mikrofony dwukierunkowe System operacyjny Windows 11 Home lub Pro (+100 dolarów) Wymiary i waga 356,78 x 250,6 x 16,99 mm / Od 1,83 kg Dodatkowe informacje Czytnik linii papilarnych Cena 849,99 dolarów 16 GB - 999,99 dolarów

32 GB - 1199,99 dolarów

Konstrukcja wykonana jest z napomkniętego aluminium, natomiast wyjątkiem jest tu ramka ekranu oraz tzw. palmrest (miejsce, gdzie zazwyczaj trzymamy nadgarstki podczas korzystania z klawiatury), które są utworzone z plastiku - prawdopodobnie cała wewnętrzna część to tworzywo sztuczne. Firma Dell oferuje również próbne wersje kilku programów, takich jak pakiet Microsoft 365, a także McAfee+ Premium. Jeżeli interesują nas te nowości, to musimy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ na ten moment nie znamy ani polskich cen, ani też daty premiery. Jednak warianty z tej serii, ale z procesorami Intel Core Ultra, są w sprzedaży np. w sklepie x-kom, więc jest spora szansa, że i tym razem będzie podobnie i kolejne modele też trafią na nasz rynek.

Źródło: TechPowerUp, Dell, AMD, Magazyn Ceneo