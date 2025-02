GPD Pocket 4 - nietypowy laptop, który oferuje układ z serii AMD Ryzen AI 300, modularny port i obrotowy ekran LTPS

Marka GamePad Digital znana jest głównie z oferowania handheldów do gier oraz laptopów i właśnie szykuje się do wprowadzenia nowego urządzenia z tej drugiej kategorii. Będzie się ono wyróżniać nie tylko wydajnym układem od AMD z serii Strix Point, ale również swoim modularnym portem, który pozwoli na zamontowanie różnych gniazd lub slotów. Nie zabraknie dotykowego ekranu ze wsparciem dla rysika, a także możliwości podłączenia sprzętu do stacji eGPU.

Firma GamePad Digital pokazała nowy przenośny komputer, który ponownie oferuje całkiem sporą funkcjonalność. Możemy liczyć na bardzo dobrą wydajność, obrotowy ekran ze wsparciem dla rysika, czy też modularny port.

Urządzenia ze stajni GPD niemalże od samego początku wyróżniają się spośród innych. Często bowiem oferują funkcjonalność, której na próżno szukać u konkurencji (lub nie jest tak łatwa do znalezienia). GPD Pocket 4 jest przez producenta określany mianem "modularnego handhelda", choć konstrukcyjnie bliżej mu do typowego laptopa. Obudowę wykonano ze stopu aluminium, a na dodatek z tyłu mamy dostęp do portu, w którym... możemy umieścić inne porty lub sloty (każdy z dostępnych został wymieniony w tabeli) - choć niestety za opcjonalną opłatą. Ekran wspiera dedykowany rysik, a wraz z nim 4096 stopni nacisku (natomiast sam rysik również trzeba dokupić osobno). Wyświetlacz to 8,8-calowy panel LTPS o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, który może być odświeżany z częstotliwością od 60 do 144 Hz. Jego możliwości uzupełnia obrotowa konstrukcja.

GPD Pocket 4 Procesor AMD Ryzen AI 9 HX 370 (4 nm, Zen 5)

12C/24T (2,0 - 5,1 GHz) Układ graficzny AMD Radeon 890M (16 CU, 2900 MHz) Pamięć RAM 32/64 GB LPDDR5 (7500 MT/s) Pamięć wbudowana 2/4 TB SSD NVMe PCIe 4.0 x4 (M.2 2280) Wyświetlacz 8,8" LTPS, 2560 x 1600 px, 144 Hz (16:10)

343 PPI, 97% DCI-P3, 500 nitów, wsparcie dla Surface Pen Łączność Wi-Fi 6E, BT 5.3, Port Ethernet (2,5 Gb/s) Porty, złącza i sloty 1 x HDMI 2.1

1 x USB4 typu C

1 x USB 2.0 typu A

1 x Audio-Jack 3,5 mm

1 x USB 3.2 Gen 2 typu A

1 x Slot na karty microSD (domyślne rozszerzenie) Akumulator 44,8 Wh, litowo-polimerowy / 100 W Moduły rozszerzeń EIA RS-232, 4G LTE, Czytnik kart microSD, KVM TDP 20 - 28 W Wymiary i waga 206,8 x 144,5 x 22,2 mm / Brak informacji Dostępność Październik 2024 System operacyjny Windows 11 Home

Za wydajność odpowiadać będzie jedna z nowszych jednostek od AMD z rodziny Strix Point, a dokładniej AMD Ryzen AI 9 HX 370. Może ona liczyć na naprawdę wydajny układ graficzny AMD Radeon 890M, którego test na PurePC znajdziemy pod tym adresem. W przypadku pamięci RAM spotkamy się z modułami LPDDR5, z kolei na nośnik danych przeznaczono gniazdo M.2, które obsługuje nośniki w formacie 2280. Warto wspomnieć także o fakcie, że akumulator o pojemności 44,8 Wh może być ładowany z mocą 100 W. Nie zabrakło oczywiście wielu różnych portów i złącz, a nawet czytnika linii papilarnych. Na ten moment wiemy jedynie, że nowość zadebiutuje w październiku 2024 roku, choć nie zdradzono jeszcze ceny. Można napomknąć, że sprzęt ma zbliżoną funkcjonalność do swojego poprzednika, czyli GPD Pocket 3.

Źródło: GPD