ASUS ROG Swift Pro PG248QP - gamingowy monitor o odświeżaniu 540 Hz z technologią NVIDIA G-Sync

ASUS jest jedną z tych marek, która choć droga, to oferuje rozwiązania i innowacje, których gdzie indziej na próżno szukać. Dziś na przykład Tajwańczycy zaprezentowali nam kilka nowych monitorów, w tym szczególnie ciekawy model Swift Pro PG248QP. Szczególnie ciekawy, bo oferujący zawrotną częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie 540 Hz. Jeśli chodzi o tzw. refresh rate to ASUS jest pionierem już od dawna. Chociażby w 2012 roku pokazał pierwszy na świecie panel 144 Hz, a w 2021 roku - panel 360 Hz.

ASUS przed rokiem informował, że pracuje nad panelem o odświeżaniu 500 Hz. Jak widać, dzięki tym pracom pojawił się monitor o nieco wyższym nawet odświeżaniu. Ale ROG Swift Pro PG248QP cieszy nie tylko hercami. Ta 24,1- calowa konstrukcja oferuje panel E-TN (esportowa TN-ka, która ma zmniejszać czas opóźnień o 60% w porównaniu do klasycznego TN) oraz wsparcie technologii NVIDIA G-Sync, która eliminuje zacinanie się i rozrywanie obrazu podczas gry. W urządzenie wbudowano także badający opóźnienia analizator NVIDIA Reflex oraz zintegrowany przetwornik cyfrowo-analogowy (DAC), który ma zapewniać lepszą jakość dźwięku przestrzennego i niższe opóźnienia.

Będąc w temacie opóźnień - ASUS zdecydował się także na zastosowanie rozwiązania ESS Codec, co ma przekładać się na jeszcze niższe opóźnienia dźwięku. W kwestii rozdzielczości, ASUS postawił tu na klasyczne Full HD, jeśli zaś chodzi o budowę monitora, to ciekawa jest tu podstawa, która jest naprawdę kompaktowa, dzięki czemu monitor nie zabiera zbyt wiele miejsca na biurku, blokując przestrzeń myszce oraz klawiaturze. Do dyspozycji użytkowników będą ponadto dwa wejścia HDMI 2.0 i jedno DisplayPort, a także wyjście słuchawkowe i koncentrator USB. Cena nowego monitora nie została jeszcze podana. Wiadomo jednak, że ROG Swift Pro PG248QP będzie dostępny w drugim kwartale 2023 roku.

